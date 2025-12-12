Wigilia oraz Boże Narodzenie to czas, gdy serwuje się nie tylko barszcz, pierogi czy ryby w różnych postaciach, ale również sałatki. To one są głównym dodatkiem do mięs czy wędlin.

Ta sałatka to świąteczny pewniak. Jakie składniki podkreślą jej smak?

Na stołach w święta króluje zazwyczaj sałatka jarzynowa, ale warto zaserwować gościom również tę warstwową, której jednym ze składników jest śledź. Mało, kto wie, że ta sałatka była popularna przed laty. Obecnie sałatki warstwowe to jeden z hitów serwowanych zarówno podczas świąt, jak też na przedświątecznych spotkaniach.

Warto pamiętać, że oprócz śledzi, ważnymi elementami tej sałatki są gotowane buraki, ziemniaki, cebula oraz jajko na twardo. Sałatkę warstwową warto przygotować z przepisu, który na swojej stronie internetowej zamieściła Ania gotuje.

W niektórych przepisach sałatka ta występuje pod nazwą Szuba. Jak ją zrobić? Oto przepis na warstwową sałatkę śledziową.

Warstwowa sałatka śledziowa - składniki

400 g śledzi z oleju - 6 pojedynczych filetów

- 6 pojedynczych filetów 2 średnie buraki ćwikłowe - około 300 g

- około 300 g 5 jajek ugotowanych na twardo

3 średnie marchewki - 300 g

3 średnie ziemniaki - 400 g

- 400 g mała cebula - 100 g

10 cm kawałek pora

200 g ogórków kiszonych - 5 mniejszych

100 ulubionego żółtego sera

5 łyżek majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

łyżeczka musztardy

po pół łyżeczki soli i pieprzu

szczypiorek oraz natka pietruszki do dekoracji

Warstwowa sałatka śledziowa - przygotowanie

Do zrobienia sałatki potrzebne jest duże, szklane naczynie o średnicy 20 cm i wysokości 12 cm. Ania gotuje poleca podawać ją w szklanych, przezroczystych miskach. Wówczas najlepiej się prezentuje. Każdy filet pokrój w poprzek na kawałki o szerokości około 1,5 cm. Kawałki śledzia wyłóż na dnie naczynia, w którym planujesz podać sałatkę. Cebulę oraz kawałek pora obierz i poszatkuj drobno. Wyłóż je na śledzie. Na całej powierzchni zaś rozsmaruj łyżkę majonezu. Ziemniaki wcześniej obierz i ugotuj do miękkości w lekko osolonej wodzie. Ziemniaki ugotują się po maksymalnie 30 minutach od umieszczenia ich w wodzie, w garnku. Ugotowane ziemniaki zetrzyj na tarce, na grubych oczkach lub pokrój w drobną kosteczkę i wyłóż na warstwę z cebuli i pora. Dodaj łyżeczkę musztardy oraz łyżkę majonezu i rozprowadź je po całej powierzchni warstwy z ziemniaków. Ziemniaki oprósz solą i pieprzem. Buraki do sałatki możesz ugotować lub upiec. Buraki zetrzyj na tarce, na grubych oczkach lub pokrój w drobną kosteczkę i wyłóż na warstwę z gotowanych ziemniaków. Oprósz je solą i pieprzem. Po burakach rozprowadź cienką warstwę z łyżki majonezu i łyżki jogurtu naturalnego. Marchewki obierz i tak samo jak ziemniaki, gotuj je do miękkości w osolonej wodzie. Zetrzyj na tarce, na grubych oczkach. Wyłóż je na burakach. Posmaruj łyżką majonezu i łyżką jogurtu naturalnego. Następnie można dodać ogórki kiszone pokrojone w kostkę lub jabłko albo obydwa te składniki. Na warstwę kiszonych ogórków wyłóż łyżkę majonezu. Rozprowadź ją po ogórkach. Pięć średniej wielkości jajek ugotuj na twardo. Startena tarce, na grubych oczkach wyłóż na sałatkę. Na jajka wyłóż 100 gramów tartego, żółtego sera (opcjonalnie). Ania gotuje poleca udekorować warstwową sałatkę śledziową ćwiartkami jajek i posypać koperkiem. Można też użyć szczypiorku lub natki pietruszki.

Warstwowa sałatka śledziowa - wskazówki

Ze składników z podanego przepisu otrzymamy 8 porcji sałatki warstwowej ze śledzia.

Ania gotuje tłumaczy, że wszystkie warzywa gotuje osobno w małych garnuszkach. Warzywa do sałatki warto też ugotować wcześniej, by potem tylko ułożyć poszczególne warstwy sałatki śledziowej.

Zamiast majonezu można użyć jogurt naturalny lub kwaśną śmietanę. Smak sałatki będzie wówczas łagodniejszy a sama sałatka mniej kaloryczna.