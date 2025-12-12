Kotleciki z soczewicy to świetny pomysł na bezmięsny obiad. Zrobimy je ze sprawdzonego przepisu. Do przygotowania tych kotlecików weźmiemy czerwoną soczewicę, która szybko się gotuje. Kotleciki z soczewicy to świetny zamiennik do klasycznych, mięsnych kotletów.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Czerwona soczewica to prawdziwy skarb. Jest bogata w białko, ma witaminy z grupy B oraz m.in. żelazo, potas, magnez i cynk. Poleca się ją diabetykom, osobom z nadciśnieniem i kobietom w ciąży. Jest przy tym pyszna i warto włączyć ją do swojego menu. Z soczewicy można przygotować wiele pysznych zup i past. Świetnie nadaje się do przyrządzenia wegetariańskich pasztetów i kotletów. Podajemy sprawdzony przepis.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kotleciki z soczewicy

Składniki

250 g czerwonej soczewicy

2 cebule

4 ząbki czosnku

marchewka

papryka

6 łyżek kaszy kuskus

1 jajko

3 łyżki oleju + olej do smażenia

po łyżce posiekanej natki pietruszki i szczypiorku

sól, pieprz, słodka papryka

bułka tarta do panierowania

Przygotowanie

Soczewicę płuczemy w zimnej wodzie, odsączamy i gotujemy w osolonej wodzie - ogień nie może być za mocny, woda powinna energicznie mrugać. Zajmie to ok. kwadransa. Na tę ilość soczewicy potrzebujemy 1,5 szklanki wody. Soczewica zrobi się gęsta. Odstawiamy ja do wystygnięcia. Siekamy cebulę oraz czosnek, podsmażamy je na oleju. Potem na patelnię dodajemy startą na tarce marchewkę oraz posiekaną, oczyszczoną paprykę oraz pokrojone pieczarki. Podsmażamy, aż warzywa puszczą wodę, a cebula delikatnie się zrumieni. Bierzemy większą miskę. Zawartość patelni przekładamy do miski, dodajemy warzywa z patelni i soczewicę, wyrabiamy. Doprawiamy masę do smaku. Teraz dodajemy kuskus i jajko oraz zieleninę. Znowu wyrabiamy i dajemy masie odpocząć przez ok. 15 minut. Masa powinna zgęstnieć. Formujemy z niej zgrabne kotleciki, panierujemy w bułce tartej. Kotleciki z soczewicy smażymy na oleju na złoty kolor. Podajemy je np. z ryżem i ulubioną surówką. Albo z marchewką z groszkiem. Smacznego!