Mięso kaczki ma wiele zalet. Jest bogate w białko, witaminy z grupy B, A i E, a także minerały takie jak żelazo, cynk i fosfor. Kaczka, szczególnie z skórą, jest dość kaloryczna, ale jej tłuszcz jest cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto podkreślić, że polskie kaczki słyną w Europie. Polska jest liczącym się eksporterem mięsa kaczek, z głównymi odbiorcami w krajach Unii Europejskiej, przede wszystkim w Niemczech, ale także w Wielkiej Brytanii, Danii, Czechach, Litwie i Francji.

Co zrobić, żeby mięso kaczki było kruche i soczyste?

Mięso kaczki dobrze przed pieczeniem zamarynować. Podajemy sprawdzony trik Magdy Gessler. Gwiazda TVN i znana restauratorka poleca namoczenie kaczki w solance - bierzemy 2 łyżki soli na litr wody. Mięso w solance wkładamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Przed pieczeniem nacieramy kaczkę majerankiem i pieprzem.

Piersi z kaczki po polsku - przepis

Składniki

2 piersi z kaczki ze skórą

pół kilograma kwaśnych jabłek

smalec

sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie

Robimy solankę - w litrze ciepłej wody rozpuszczamy 2 łyżki soli, wkładamy do niej piersi z kaczki i wstawiamy je na kilka godzin do lodówki. Potem piersi z kaczki dokładnie odsączamy i nacieramy majerankiem i pieprzem. Piersi z kaczki obsmażamy na smalcu na złoty kolor. Jabłka dzielimy na ćwiartki i wyjmujemy z nich gniazda nasienne. Do żaroodpornego naczynia wkładamy piersi z kaczki, przelewamy tłuszcz z patelni, a mięso okładamy jabłkami. Pierzemy ok. 45-60 minut w temperaturze ok. 180 stopni. Podajemy piersi z kaczki po polsku na talerzu z duszonymi jabłkami. Pasują do tego dania świetnie ziemniaki i buraczki.