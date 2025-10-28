Pieczone udka z kurczaka to szybki i prosty pomysł na obiad dla całej rodziny. Będzie świetny na dzień powszedni, ale sprawdzi się też w święta. Dodatek kiszonej kapusty sprawi, że będziemy mieć od razu zrobioną jarzynkę do obiadu. Wystarczy ugotować ziemniaki w czasie, gdy udka się pieką i obiad gotowy.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Udka z kurczaka i kapusta kiszona? Pierwsze skojarzenie jest takie, że pieczemy udka i podajemy je z surówką z kiszonej kapusty. Tym razem zrobimy jednak inaczej. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego dania, bez problemu kupimy w sklepie. Mięso będzie bardzo kruche i delikatne dzięki połączeniu z kiszoną kapustą. A kapusta przesiąknie przyprawionym mięsem drobiowym - połączenie idealne.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurze udka pieczone na kapuście

Składniki

4, 5 udek z kurczaka

1 duża cebula

kilogram kiszonej kapusty

przyprawy - pieprz, sól, po łyżeczce kminku, majeranku, papryki słodkiej

łyżka sosu sojowego

2 łyżki oleju roślinnego

pół szklanki bulionu

Przygotowanie

Robimy marynatę do kurczaka z 1 łyżki oleju, sosu sojowego i przypraw (bez kminku). Nacieramy nimi kurczaka i odstawiamy na ok. pół godziny. Kapustę siekamy, przekładamy do miski. Cebulę siekamy i podsmażamy na łyżce oleju. Podsmażoną cebulę wrzucamy do kapusty, dodajemy kminek i wszystko dokładnie mieszamy. Bierzemy naczynie żaroodporne, wykładamy je kapustą, na kapuście kładziemy udka. Delikatnie wlewamy do naczynia bulion. Naczynie żaroodporne z kapustą i kurczakiem do piekarnika. Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. godzinę. Kurze udka pieczone na kapuście gotowe. Smacznego!