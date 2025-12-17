Te krokiety to popularny street food na południu Włoch. Doskonale nadają się też na ciepły obiad. Danie to do Kampanii przywieźli francuscy kucharze, którzy przybyli tam wraz z Burbonami w XVII i XVIII wieku, którzy objęli rządy w Królestwie Neapolu. Na południu Włoch spotkamy się z takimi nazwami na ten przysmak - crocchè, cazzilli oraz friggitorie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Te krokiety to danie tanie i pyszne. Wystarczy zaledwie kilka składników i mamy gotowy obiad. Podstawa to ziemniaki. Do tych krokietów wystarczy podać surówkę, można popić je gorącym barszczem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - krokiety ziemniaczane z serem

Składniki

kilogram ziemniaków

100 g utartego twardego sera - np. parmezan

3 jajka

łyżka mąki

bułka tarta

oliwa z oliwek - lub olej rzepakowy

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Przygotowanie

Ziemniak i myjemy, obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. Potem przeciskamy przez praskę. Dodajemy do masy ziemniaczanej 50 g startego parmezanu, dwa jajka, pieprz, pietruszkę oraz gałkę muszkatołową. Wyrabiamy na gładką masę. Na talerzu rozbijamy jajko i dodajemy do niego mleko. Na drugim talerzu mieszamy bułkę tartą z pozostałym parmezanem. Formujemy podłużne krokiety z masy ziemniaczanej, obtaczamy w jajku i bułce z parmezanem. Smażymy krokiety na gorącym oleju, aż będą złociste. Krokiety ziemniaczane z serem gotowe. Smacznego!