Polska szarlotka po raz kolejny wyprzedza najsłynniejsze ciasta świata. Jest o wiele bardziej ceniona przez smakoszy np. amerykańskie ciasto apple pie czy wiedeński strudel z jabłkami. W zestawieniu w ubiegłym roku polska szarlotka była na pierwszym miejscu wśród 78 najsmaczniejszych wypieków z całego świata. Tym razem zajęła świetne czwarte miejsce.

Królewskie ciasto

Jak napisano na stronie TasteAtlas, szarlotka to tradycyjne polskie ciasto, które przygotowuje się na wiele sposobów - zazwyczaj z ciasta kruchego lub półkruchego i duszonych lub surowych jabłek. Jak powstała szarlotka? Są różne wersje, np. miał być ten deser stworzony na cześć cara Aleksandra I i jego żony, księżniczki Charlotty Pruskiej lub dla angielskiej królowej Charlotte.

Co to jest TasteAtlas?

TasteAtlas to interaktywna, kulinarna mapa świat. Można się stamtąd dowiedzieć, jakie są kulinarne specjalności różnych krajów i poznać ich specyfikę oraz historię. TasteAtlas regularnie publikuje też rankingi najsmaczniejszych potraw świata.

Przepis na szarlotkę tatrzańską

Składniki

500 g mąki pszennej

250 g masła

100 g cukru pudru

2 łyżeczki proszku do pieczenia (można pominąć)

2 żółtka

2 łyżki śmietany

2,5 kg jabłek - twardych i kwaśnych

3 łyżki cukru pudru

2 łyżeczki cynamonu

Przygotowanie

Jabłka myjemy, obieramy i kroimy w cieniutkie plasterki. Zagniatamy składniki na gładkie ciasto. 1/3 ciasta odkładamy do lodówki - można do zamrażarki - żeby się porządnie schłodziło. 2/3 ciasta wykładamy do formy - duża blacha - i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez ok. 15 minut. Na podpieczone ciasto wykładamy plasterki jabłek posypane cynamonem i delikatnie oprószone cukrem. Na owoce ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzone ciasto. Pieczmy ok. godziny i 15 minut w temperaturze 170 stopni. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem. Smacznego! Szarlotka tatrzańska gotowa.