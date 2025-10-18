Polska szarlotka po raz kolejny wyprzedza najsłynniejsze ciasta świata. Jest o wiele bardziej ceniona przez smakoszy np. amerykańskie ciasto apple pie czy wiedeński strudel z jabłkami. W zestawieniu w ubiegłym roku polska szarlotka była na pierwszym miejscu wśród 78 najsmaczniejszych wypieków z całego świata. Tym razem zajęła świetne czwarte miejsce.
Królewskie ciasto
Jak napisano na stronie TasteAtlas, szarlotka to tradycyjne polskie ciasto, które przygotowuje się na wiele sposobów - zazwyczaj z ciasta kruchego lub półkruchego i duszonych lub surowych jabłek. Jak powstała szarlotka? Są różne wersje, np. miał być ten deser stworzony na cześć cara Aleksandra I i jego żony, księżniczki Charlotty Pruskiej lub dla angielskiej królowej Charlotte.
Co to jest TasteAtlas?
TasteAtlas to interaktywna, kulinarna mapa świat. Można się stamtąd dowiedzieć, jakie są kulinarne specjalności różnych krajów i poznać ich specyfikę oraz historię. TasteAtlas regularnie publikuje też rankingi najsmaczniejszych potraw świata.
Przepis na szarlotkę tatrzańską
Składniki
- 500 g mąki pszennej
- 250 g masła
- 100 g cukru pudru
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia (można pominąć)
- 2 żółtka
- 2 łyżki śmietany
- 2,5 kg jabłek - twardych i kwaśnych
- 3 łyżki cukru pudru
- 2 łyżeczki cynamonu
Przygotowanie
Jabłka myjemy, obieramy i kroimy w cieniutkie plasterki. Zagniatamy składniki na gładkie ciasto. 1/3 ciasta odkładamy do lodówki - można do zamrażarki - żeby się porządnie schłodziło. 2/3 ciasta wykładamy do formy - duża blacha - i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez ok. 15 minut. Na podpieczone ciasto wykładamy plasterki jabłek posypane cynamonem i delikatnie oprószone cukrem. Na owoce ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzone ciasto. Pieczmy ok. godziny i 15 minut w temperaturze 170 stopni. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem. Smacznego! Szarlotka tatrzańska gotowa.
