Pulpety w sosie koperkowym to obiadowa klasyka. Można je podać z kaszą lub z ziemniakami. Na zdjęciu mamy pulpety w sosie koperkowym podane z ziemniakami z wody i marchewką z groszkiem - to idealne danie obiadowe.
Tani obiad dla rodziny
Pulpety w sosie koperkowym przygotujemy szybko. Składniki kupimy w każdym sklepie. Dostaniemy obiad tani, a jeśli podamy je z warzywami - także doskonale zbilansowany. Do przygotowania pulpetów weźmiemy mięso z piersi indyka. Jak mówią dietetycy mięso z indyka zawiera mniej tłuszczu i jest bardziej lekkostrawne. Mięso z indyka jest również bogatsze w niektóre składniki mineralne, takie jak cynk i selen. No i przede wszystkim to doskonałe źródło białka.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety w sosie koperkowym
Składniki
- litr bulionu warzywnego - może być z kostki
- 500-600 g mięsa z piersi indyka
- 3 łyżki bułki tartej
- jajko
- mała cebula
- duży pęczek koperku
- pół szklanki mleka
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz, pół łyżeczki suszonego tymianku
- 1/3 szklanki śmietanki - może być tłuste mleko
Przygotowanie
Mięso mielimy lub blendujemy razem z cebulą i bułką tartą. Odstawiamy masę na 15 minut. Potem do mięsa dodajemy przyprawy i jajko. Dokładnie wyrabiamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki. Zagotowujemy bulion. Wrzucamy pulpeciki do bulionu i gotujemy przez ok. 15 minut na niewielkim ogniu. Przygotowujemy sos. Siekamy drobno umyty koperek. Mąkę mieszamy ze śmietanką - można użyć miksera, chodzi o to, żeby nie było grudek. Hartujemy sos kilkoma łyżkami bulionu, w którym dusiły się pulpety. Wlewamy mieszankę do sosu i zagotowujemy, potem wrzucamy posiekany koperek. Doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. Pulpety w sosie koperkowym gotowe. Smacznego!
