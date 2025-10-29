Pulpety w sosie koperkowym to obiadowa klasyka. Można je podać z kaszą lub z ziemniakami. Na zdjęciu mamy pulpety w sosie koperkowym podane z ziemniakami z wody i marchewką z groszkiem - to idealne danie obiadowe.

Tani obiad dla rodziny

Pulpety w sosie koperkowym przygotujemy szybko. Składniki kupimy w każdym sklepie. Dostaniemy obiad tani, a jeśli podamy je z warzywami - także doskonale zbilansowany. Do przygotowania pulpetów weźmiemy mięso z piersi indyka. Jak mówią dietetycy mięso z indyka zawiera mniej tłuszczu i jest bardziej lekkostrawne. Mięso z indyka jest również bogatsze w niektóre składniki mineralne, takie jak cynk i selen. No i przede wszystkim to doskonałe źródło białka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety w sosie koperkowym

Składniki

litr bulionu warzywnego - może być z kostki

500-600 g mięsa z piersi indyka

3 łyżki bułki tartej

jajko

mała cebula

duży pęczek koperku

pół szklanki mleka

2 łyżki mąki

sól, pieprz, pół łyżeczki suszonego tymianku

1/3 szklanki śmietanki - może być tłuste mleko

Przygotowanie

Mięso mielimy lub blendujemy razem z cebulą i bułką tartą. Odstawiamy masę na 15 minut. Potem do mięsa dodajemy przyprawy i jajko. Dokładnie wyrabiamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki. Zagotowujemy bulion. Wrzucamy pulpeciki do bulionu i gotujemy przez ok. 15 minut na niewielkim ogniu. Przygotowujemy sos. Siekamy drobno umyty koperek. Mąkę mieszamy ze śmietanką - można użyć miksera, chodzi o to, żeby nie było grudek. Hartujemy sos kilkoma łyżkami bulionu, w którym dusiły się pulpety. Wlewamy mieszankę do sosu i zagotowujemy, potem wrzucamy posiekany koperek. Doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. Pulpety w sosie koperkowym gotowe. Smacznego!