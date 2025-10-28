Opieńka miodowa to ceniony przez smakoszy gatunek grzybów. Sezon na opieńki miodowe trwa od sierpnia do końca listopada. Młode opieńki mają biały miąższ, który jest miękki i mięsisty.

Opieńki miodowe jadalne tylko po ugotowaniu

Opieńki miodowe są grzybami jak jadalnymi. Nie wolno ich jednak jeść na surowo. Trzeba je wcześniej obgotować przez co najmniej 30 minut. Potem można je marynować, smażyć lub dusić. Surowe czy niedogotowane opieńki mogą być nawet trujące. Opieńki po ugotowaniu płuczemy, a wodę, w której się gotowały, wylewamy. Opieńki zbieramy lub kupujemy tylko wtedy, gdy mamy absolutną pewność, że jest to właśnie ten gatunek grzybów. Co ciekawe, leśnicy uważają opieńki miodowe za szkodniki.

Reklama

Rozgrzewający barszcz z opieniek miodowych - przepis na zupę

Składniki

1 kg opieniek miodowych

0,5 l kwasu spod ogórków kiszonych

pół kurczaka

3 marchewki

pietruszka

pół małego selera

cebula

dwa ząbki czosnku

4 ziemniaki

przyprawy - pieprz, sól, majeranek, tymianek

łyżka masła

Przygotowanie

Opieńki czyścimy i gotujemy przez pół godziny w wodzie. Potem wodę odlewamy, opieńki płuczemy i osuszamy na ręczniku. Potem opieńki smażymy na maśle na złocisty kolor. Gotujemy bulion na kurczaku - do garnka wkładamy obrane warzywa i mięso, zalewamy 1,5 l wody. Gdy mięso jest miękkie, wyjmujemy je. Wrzucamy obrane i pokrojone ziemniaki do wywaru. Gdy są miękkie, wrzucamy do wywaru marchewkę i seler, zupę miksujemy. Dodajemy przyprawy. Dolewamy teraz kwas ogórkowy do zupy, wrzucamy mięso obrane z kurczaka i pokrojone w kostkę oraz usmażone na rumiano opieńki. Zagotowujemy. Rozgrzewający barszcz z opieniek miodowych gotowy. Smacznego!