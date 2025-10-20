Ciasto marchewkowe "wiewiórka" to bardzo dobre i przemyślane połączenie smaków. Trudno sobie wyobrazić lepsze ciasto na jesienne, chłodne popołudnie. Jest wilgotne i bardzo aromatyczne. Robi się je do tego naprawdę szybko.
Ciasto marchewkowe "wiewiórka" - to, co najlepsze
Ciasto marchewkowe "wiewiórka" jest pełne bakalii. Swoją niezwykłą i smakowitą konsystencję zawdzięcza marchewce i jabłku. Te dodatki sprawiają, że jest też pełne zdrowego błonnika, dzięki czemu możemy rozkoszować się jego smakiem bez wielkich wyrzutów sumienia. Robi się je szybko i uda się każdemu, także tym, którzy mają niewielkie kulinarne doświadczenie.
Ciasto marchewkowe "wiewiórka" - świetny przepis z babcinego zeszytu
Składniki
- 4 średnie jajka
- 2 szklanki mąki pszennej
- pół szklanki oleju roślinnego
- pół szklanki cukru
- pół szklanki jogurtu naturalnego
- pełna szklanka surowej marchewki, utartej na tarce o drobnych oczkach
- jabłko
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- łyżeczka sody oczyszczonej spożywczej
- 3 łyżeczki cynamonu
- cukier waniliowy
- pół szklanki posiekanych orzechów
- 1/2 opakowania serka mascarpone
- 3 łyżki cukru pudru
Przygotowanie
Jajka miksujemy z cukrem. Dodajemy jogurt i olej. Mieszamy. Potem do miski z masą jajeczną dodajemy sypkie składniki. Dobrze mieszamy. Wrzucamy marchewkę i pokrojone w kostkę jabłko oraz orzechy. Znowu mieszamy. Gotowe ciasto wykładamy do foremki wsmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką. Pieczemy ciasto ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Robimy test "suchego patyczka". Ostudzone ciasto marchewkowe "wiewiórka" smarujemy serkiem mascarpone ubitym z cukrem pudrem. Wierzch możemy udekorować orzechami. Smacznego!
