Ciasto marchewkowe "wiewiórka" to bardzo dobre i przemyślane połączenie smaków. Trudno sobie wyobrazić lepsze ciasto na jesienne, chłodne popołudnie. Jest wilgotne i bardzo aromatyczne. Robi się je do tego naprawdę szybko.

Ciasto marchewkowe "wiewiórka" - to, co najlepsze

Ciasto marchewkowe "wiewiórka" jest pełne bakalii. Swoją niezwykłą i smakowitą konsystencję zawdzięcza marchewce i jabłku. Te dodatki sprawiają, że jest też pełne zdrowego błonnika, dzięki czemu możemy rozkoszować się jego smakiem bez wielkich wyrzutów sumienia. Robi się je szybko i uda się każdemu, także tym, którzy mają niewielkie kulinarne doświadczenie.

Ciasto marchewkowe "wiewiórka" - świetny przepis z babcinego zeszytu

Składniki

  • 4 średnie jajka
  • 2 szklanki mąki pszennej
  • pół szklanki oleju roślinnego
  • pół szklanki cukru
  • pół szklanki jogurtu naturalnego
  • pełna szklanka surowej marchewki, utartej na tarce o drobnych oczkach
  • jabłko
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
  • łyżeczka sody oczyszczonej spożywczej
  • 3 łyżeczki cynamonu
  • cukier waniliowy
  • pół szklanki posiekanych orzechów
  • 1/2 opakowania serka mascarpone
  • 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie

Jajka miksujemy z cukrem. Dodajemy jogurt i olej. Mieszamy. Potem do miski z masą jajeczną dodajemy sypkie składniki. Dobrze mieszamy. Wrzucamy marchewkę i pokrojone w kostkę jabłko oraz orzechy. Znowu mieszamy. Gotowe ciasto wykładamy do foremki wsmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką. Pieczemy ciasto ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Robimy test "suchego patyczka". Ostudzone ciasto marchewkowe "wiewiórka" smarujemy serkiem mascarpone ubitym z cukrem pudrem. Wierzch możemy udekorować orzechami. Smacznego!