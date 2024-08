Tłoczony na zimno olej lniany ma lekko orzechowy smak i świetnie komponuje się z sałatkami warzywnymi. Nie nadaje się do smażenia, bo wtedy znikają jego prozdrowotne właściwości.

Długa lista zalet

Olej lniany zawiera witaminy: B1, B2, C, E i A. Obfituje w kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9, cynk, żelazo, magnez, fosfor, potas i wapń. Jest również dobrym źródłem błonnika i fitoestrogenów.

Lista zalet tłoczonego na zimno oleju lnianego jest bardzo długa. Pomaga np. zapobiegać chorobie wieńcowej i jest pomocny w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca. Pomaga unormować poziom cholesterolu. To zasługa dużej zawartości kwasów alfa-liponowych (ALA) i lignanów, które mają udowodnione działanie antynowotworowe.

Jak stosować olej lniany?

Według publikacji naukowych, ilość oleju lnianego do spożycia dziennego, która będzie wywierała korzystny efekt zdrowotny to od 1 do 30ml dziennie. Za średnią wartość można przyjąć mniej więcej łyżkę stołową czyli 15 ml. Zaleca się, by pić olej lniany rano na czczo. Oczywiście można go też dodawać do potraw.

Olej lniany ma korzystny wpływ na perystaltykę jelit. Dzięki temu picie go na czczo pomoże zadbać o sprawne funkcjonowanie układu pokarmowego. Pomoże też w walce z zaparciami. Oczyszcza więc organizm, wspiera też wątrobę i pomaga w produkowaniu kwasów żółciowych. Jest więc doskonałym wsparciem dla tych, którzy się odchudzają.

Picie oleju lnianego na czczo poleca się także osobom, które stosują diety redukcyjne. Takie osoby często narażone są na niedobór tłuszczy w diecie. Olej lniany jest jednym z najzdrowszych tłuszczy jaki można dostarczyć do organizmu. To jeden z powodów dlaczego warto po niego sięgać w procesie odchudzania.

Olej lniany dla urody

Spożywanie oleju lnianego może pomóc poprawić gładkość i nawilżenie skóry, a także leczyć niektóre choroby skóry. Stosowany zewnętrznie olej lniany wzmacnia włosy, skórę i paznokcie.