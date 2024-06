Zwana greckim sianem lub bożą trawką jest idealna dla tych, którzy lubią ziołowe napary. Kozieradka, bo o niej mowa, to zioło znane głównie w południowej Azji, ale też od lat obecne w Polsce. O tym, że ma doskonałe właściwości prozdrowotne przekonano się już w starożytnym Egipcie i Rzymie.

Reklama

Boża trawka, czyli kozieradka

Boża trawka stosowana była m.in. jako kosmetyk w postaci oleju, czy lek do zwalczania problemów z trawieniem i przeziębieniem. Dziś kozieradka popularna jest i uprawiana nie tylko w krajach Bliskiego Wschodu, ale też Grecji, Indiach.

Jej liście nieco przypominają koniczynę. Okazuje się, że to wcale nie one są najzdrowsze. W kwiatach bożej trawki ukrywają się strąki a w nich małe, twarde nasiona. To właśnie w nich jest najwięcej substancji odżywczych.

Na co pomaga kozieradka?

W Polsce kozieradka znana jest od wielu lat, ale rzadko używana. A szkoda, bo napar z niej pomaga w wielu przypadłościach. Herbatka z bożej trawki reguluje poziom cholesterolu i cukru. Bardzo dobrze działa na trawienie i problemy z układem pokarmowym. Powinny po nią sięgnąć osoby, które walczą ze zbędnymi kilogramami. Napar z kozieradki przyspiesza metabolizm i spala tłuszcz. Polecany jest także tym kobietom, które mają problem z laktacją.

Boża trawka dobra na urodę

Poza tym, że herbatka z bożej trawki jest skuteczna w walce ze zbędnymi kilogramami, to także świetny napar na urodę i "wieczną młodość". Okazuje się, że hamuje skutecznie procesy starzenia się organizmu. Regeneracja skóry, wygładzanie zmarszczek, czy usuwanie starczych plam to tylko kilka z jej zalet. Oprócz naparu, z kozieradki można robić kremy i peelingi, które pomogą w dbaniu o urodę. Kosmetyk do pielęgnacji skóry można z powodzeniem zrobić w domu. Wystarczy, że zmielone nasiona kozieradki wymieszamy z olejem roślinnym. Taki domowy peeling zadziała skutecznie, ale trzeba stosować go bardzo regularnie.

Jak zrobić napar z kozieradki?

Kozieradkę można kupić w suszonej postaci w sklepach zielarskich, czy drogeriach. Można też zamówić przez internet ze sklepów ze zdrową żywnością. Najlepszy będzie rzecz jasna napar z nasion bożej trawki. Należy wsypać do szklanki 2 łyżeczki nasion i zalać wrzątkiem. Szklankę należy przykryć i odstawić na pół godziny. Do tak przygotowanego naparu można dodać szczyptę kurkumy lub odrobinę miodu i imbiru. Dzięki temu zyska większe właściwości przeciwzapalne i wzmocni odporność. Dobrze jest pić napar z bożej trawki dwa razy dziennie. Dobrze jest pić go rano oraz wieczorem.