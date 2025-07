Kiszone ogórki to klasyka kuchni polskiej. Latem zajadamy się ogórkami małosolnymi i przygotowujemy zapasy ogórków kiszonych na zimę. Ogórki powinny być aromatyczne, jędrne i chrupiące. Co do nich dodać, by były jak najlepsze? Koper, chrzan, liście wiśni, ziarenka gorczycy? Jest taki dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą, a świetnie robi ogórkom. Spróbujcie koniecznie.