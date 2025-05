Nie ma chyba osoby, która nie przepada za ogórkami małosolnymi. To smak wiosny, na który wielu z nas czeka cały rok. Można je chrupać jako przekąskę, dodawać do sałatek czy dań z grilla. Przygotowanie ogórków małosolnych nie jest zbyt skomplikowane, ale czasem dzieje się tak, że nie do końca wychodzą takie, jak byśmy chcieli.

Ogórki małosolne. Kilka prostych zasad

Problem z tym ma nasza Czytelniczka. "Co zrobić, by ogórki małosolne były chrupiące? Ile soli wsypać do zalewy? Na pierwszy rzut oka wydają się dobre, ale często wychodzą mało chrupkie i są po prostu za słone. Co w ogóle warto zrobić żeby były dobre? Może jakiejś zasady nie poznałam" - pyta pani Edyta z Wołomina.

Podpowiadamy. Podczas przygotowania ogórków małosolnych warto pamiętać o kilku prostych zasadach.

Po pierwsze wybierajmy ogórki niezbyt duże, jędrne i gruntowe. Najlepiej ze sprawdzonego źródła.

Ogórki warto kisić w szklanym słoju lub kamionce. Naczynie przed użyciem trzeba wymyć i wyparzyć.

Ogórki małosolne. Taką ilość soli wsyp do zalewy

Jest jeszcze jedna ważna rzecz podczas przygotowywania ogórków małosolnych. Ta, o którą pyta pani Edyta z Wołomina. Do kiszenia warto użyć soli kamiennej niejodowanej. Jeśli zaś chodzi o ilość soli, którą wsypuje się do zalewy to idealną proporcją będzie łyżka soli na litr wody.

To zasada bardzo prosta do zapamiętania podczas kiszenia ogórków małosolnych. Poniżej prezentujemy przepis na ogórki małosolne od Jakuba Kuronia.

Przepis na ogórki małosolne - składniki

1,5 kg ogórków gruntowych

2 l wody

1 główka czosnku

1 pęczek koperku

2 gałązki kopru

2 kawałki chrzanu

4 liście chrzanu

2,5 łyżki soli kamiennej niejodowanej

Przepis na ogórki małosolne - przygotowanie