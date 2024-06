Napar z liści brzozy: niedoceniany napój

Brzoza jest drzewem, które bardzo często można spotkać w naszym kraju. Jej charakterystyczna biało-czarna kora i drobne, ząbkowane listki rozpoznawane są przez niemal każdego. Spotkać możemy ją w lasach, parkach, na miejskich skwerach, a czasami nawet w przydomowych ogrodach. Nie wszyscy wiedzą jednak, że liście tego drzewa wykazują szereg właściwości leczniczych. Aby skorzystać z ich dobroczynnego działania, wystarczy przygotować napar z liści brzozy.

Liście brzozy i ich właściwości

Reklama

Liście brzozy zawierają dużo cennych składników aktywnych, wśród których wymienić należy: sole mineralne, witaminę C, prowitaminę K, flawonoidy, garbniki katechinowe, olejki eteryczne, kwasy organiczne i związki triterpenowe.

Herbata z liści brzozy wykazuje działanie moczopędne. Dzięki temu pomaga w oczyszczaniu organizmu oraz usunięciu z niego nadmiaru wody, toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Tym samym zmniejsza uczucie opuchnięcia i ryzyko powstania cellulitu, przyspiesza przemianę materii i ułatwia odchudzanie. Jej stosowanie jest wskazane pomocniczo w leczeniu chorób układu moczowego i nerek, takich jak kamica nerkowa oraz zapalenie cewki moczowej i pęcherza.

Napar z liści brzozy działa przeciwzapalnie i regenerująco, dzięki czemu pozytywnie wpływa na kondycję skóry i pozwala na dłużej zachować jej młody wygląd. Pomaga niwelować niedoskonałości cery, łagodzi podrażnienia, zmniejsza opuchliznę pod oczami i wspomaga w leczeniu takich dolegliwości jak m.in. trądzik czy łuszczyca. Ponadto liście brzozy korzystnie wpływają na włosy. Napar wykorzystany jako płukanka sprawia, że włosy stają się bardziej lśniące i mocniejsze, a do tego lepiej rosną i mniej się przetłuszczają.

Reklama

Napar z liści brzozy. Jak go przygotować?

Napar z liści brzozy można przyrządzić zarówno z liści świeżych, jak i suszonych. Można zbierać je samodzielnie. Należy jednak wówczas wybierać tylko młode, delikatne, jasnozielone listki, które nie wykazują objawów chorób. Zawsze też należy robić to w miejscach oddalonych od ruchliwych dróg i innych zanieczyszczeń. Suszone liście brzozy dostępne są zazwyczaj w sklepach zielarskich, aptekach, a czasami także w sklepach ze zdrową żywnością. Herbatę z liści brzozy można pić nawet trzy razy dziennie.

Do przygotowania herbaty ze świeżych liści brzozy potrzebna jest ich garść, którą trzeba zalać szklanką gorącej wody. Taką mieszankę należy następnie zaparzać pod przykryciem przez ok. 15-20 minut.

Natomiast do przygotowania naparu z suszonych liści brzozy potrzebna jest 1 ich łyżka, którą zalać należy szklanką gorącej wody. Następnie wymagane jest gotowanie tak przyrządzonej mikstury przez ok. 5 minut. Po tym czasie napar trzeba jeszcze ostawić na ok. 15 minut.

Herbata z liści brzozy. Przeciwwskazania

Chociaż napar z liści brzozy wykazuje szereg dobroczynnych właściwości, nie wszyscy powinni po niego sięgać. Bezwzględnie nie jest on wskazany osobom uczulonym na preparaty zawierające brzozę. Powinien także zostać natychmiast odstawiony w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek reakcji alergicznych. Ponadto nie jest wskazany w czasie kuracji przeciwwirusowej, ponieważ może powodować wydalanie z organizmu niektórych leków. Natomiast kobiety w ciąży i karmiące piersią przed jego użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.