Magda Gessler to ceniona ekspertka kulinarna, restauratorka i osobowość telewizyjna. Od lat prowadzi "Kuchenne rewolucje", jest także jurorką w "MasterChefie". Oprócz tego prowadzi autorski format "Magda gotuje internet", w którym zaprasza znane osoby do wspólnego gotowania i rozmów o życiu.

Sporny składnik mizerii

W najnowszym odcinku gościnią Magdy Gessler była Grażyna Szapołowska. Panie gotowały i rozmawiały. W pewnym momencie Grażyna Szapołowska spróbowała mizerii, którą doprawiła Magda Gessler. Aktorka lekko się skrzywiła. Dlaczego?

Ku zaskoczeniu Grażyny Szapołowskiej i części widzów, Magda Gessler dodała do sałatki ocet.Mizeria musi być kwaśna - powiedziała restauratorka.Szapołowska zasugerowała, że może lepiej dodać soku z cytryny. Po co cytryny? Nie znoszę cytryny do sałat, wolę ocet - oburzyła się Magda Gessler.

Burza w komentarzach

Dodanie octu do mizerii wzbudziło spore poruszenie w sieci - fragment programu z tym przepisem został odtworzony ponad pół miliona razy tylko na Facebooku. Internauci w komentarzach pisali, co myślą o przepisie Magdy Gessler: "Magda, co tyś znów wymyśliła z tym octem do mizerii?; W życiu żaden ocet. Tylko kwaśna śmietana!; Ocet do mizerii? A po co? Ale pani Gessler musi na swoim postawić..." - napisali internauci.

Do niczego nie dodaję octu, ewentualnie cytryny. Co ona wygaduje? To co, że ona lubi ocet? To nie świadczy o tym, że my musimy go lać do wszystkiego.