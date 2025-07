Tajemnica dobrego rosołu - mięso i warzywa

Najlepszy rosół gotuje się na kilku rodzajach mięsa. Potrzebna jest wołowina, np. pręga i dobra, rosołowa kura. Świetny rosół wychodzi gotowany na mięsie kaczki. Kluczowe są także warzywa. Do do rosołu dodajemy dużo włoszczyzny. Dzięki warzywom będzie mieć głęboki smak.

Przyprawy do rosołu - to ziele stosowały nasze babcie w PRL

Dobry rosół nie obejdzie się bez przypraw. Obowiązkowo dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, ziarna czarnego pieprzu. Świetnie sprawdzą się też np. goździki. Nasze babcie w PRL dodawały jeszcze jedną przyprawę. To lubczyk. Do rosołu najlepiej dodać kilka gałązek lubczyku związanych nitką na 10 minut przed końcem gotowanie.

Naturalne maggi

Lubczyk można kupić suszony. Latem warto jednak zapolować na świeży lubczyk. Można go czasem dostać na bazarach lub w supermarketach. Świetnie uda się też uprawa lubczyku w doniczce lub skrzynce na balkonie. Lubczyk ma rosołowy, przyjemny smak i zapach - jak naturalna przyprawa maggi.

Ziele miłości

Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) to wieloletnia roślina z rodziny selerowatych. Jego liście są niezwykle aromatyczne. Wykorzystuje się go w kuchni od wieków, dawniej uważano go nawet za afrodyzjak i nazywano zielem miłości - stąd polska nazwa - lubczyk.

Zdrowe ziele

W medycynie ludowej lubczyk stosowano między innymi w leczeniu infekcji dróg moczowych, kamieni nerkowych, dny moczanowej, reumatyzmu, zaburzeń miesiączkowania, zapalenia migdałków oraz problemów trawiennych.