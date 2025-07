Świeży bób to prawdziwy przysmak. Można się nim cieszyć także zimą, bo jest dostępny mrożony, ale najlepiej smakuje latem. Warto się pospieszyć, bo sezon na bób nie trwa bardzo długo. Im bób jest bardziej dojrzały, tym ma twardszą skórkę i bardziej mączysty miąższ.

Jak kupować bób?

Najlepszy bób to ten kupowany na wagę, na bazarku lub targu. Jeśli kupujemy bób w supermarkecie, zamknięty w plastikowy worek, po przyjściu do domu natychmiast wysypmy go do miski. Przed kupnem sprawdźmy, czy bób ma jasny, zielony kolor i czy woreczek nie jest zaparowany. Żółtawy kolor ziaren bobu świadczy o tym, że nie jest świeży i został dawno zerwany i zapakowany.

Jak ugotować bób? - przydatne triki

Przed gotowaniem bób należy dokładnie umyć. Wody do gotowania bobu powinno być dwa razy więcej niż ziaren bobu. Zagotowujemy posoloną wodę, można do niej dodać łyżeczkę cukru (albo trochę mniej). Soli dajemy łyżeczkę na litr wody. Dzięki wrzuceniu ziaren bobu do gotującej się wody bób pozostaje jędrny i szybciej się gotuje. Dodatek cukru sprawia z kolei, że bób smakuje jeszcze lepiej i zachowuje piękny kolor.

Jak długo gotować bób?

Czas gotowania bobu zależy od tego, jak bardzo jest dojrzały. Jeśli ziarna są młode, wystarczy kwadrans. Jeśli jednak gotujemy bób trochę bardziej dojrzały, czas gotowania będzie dłuższy - ok. 20 minut. To, czy bób jest już prawie ugotowany, widać. Ziarna pęcznieją, a skórka zaczyna się marszczyć - to znak, że trzeba bobu spróbować.

Czy można jeść bób ze skórką?

Młody bób możemy jeść ze skórką. Gdy jest bardziej dojrzały, skórka staje się grubsza i już nie jest smaczna.