Kisiel - smak PRL-u

Kisiel to lekki deser o półpłynnej, żelowej konsystencji przygotowywany z wywaru owocowego i zagęszczony mąką ziemniaczaną. Ma słodki smak z lekko kwaskową nutą. Idealnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Kisiel jest deserem, który wielu z nas kojarzy się z czasami PRL-u. Był jednak znany w naszym kraju już dużo wcześniej. Także dzisiaj nasi najmłodsi chętnie go zajadają. Jego prosty i niedrogi skład oraz łatwość przygotowania sprawiają, że jest popularną i szybką przekąską. Dostarcza przy tym wielu witamin i minerałów, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.

Kisiel domowy czy ze sklepu?

Na początku warto zaznaczyć, że wyróżniamy dwa rodzaje kisielu – przygotowywany od podstaw samodzielnie w domu oraz w wersji sproszkowanej do kupienia w sklepie. Oczywiście pierwszy z nich jest zdecydowanie zdrowszy. Od początku do końca znamy bowiem jego skład i sposób wykonania. To ostatnie nie jest zaś wyjątkowo trudne. Nawet początkujący kucharze poradzą sobie z nim bez problemu.

W przypadku kisielu z torebki do wyboru mamy kisiel w proszku wymagający gotowania oraz kisiel instant, który wystarczy jedynie zalać wrzątkiem i wymieszać. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup któregoś z tych produktów, powinniśmy uważnie prześledzić jego skład – im krótszy, tym lepszy. Uważać należy zwłaszcza na cukier, który zazwyczaj znajduje się na jednym z pierwszych miejsc, co oznacza, że jest go dużo. Jeszcze gorzej jeśli zamiast cukru znajduje się syrop glukozowo-fruktozowy lub maltodekstryna, które szkodliwie wpływają na nasze zdrowie.

Co istotne kisiel w proszku nie zawiera owoców, które są najcenniejszym składnikiem jego domowego odpowiednika. W jego składzie znaleźć możemy jedynie sproszkowany sok, suszone owoce, a czasami tylko ich aromat. Spożycie raz na jakiś czas sklepowej wersji kisielu nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. Warto mieć jednak na uwadze, że nie będzie on stanowił zdrowej przekąski.

Domowy kisiel i jego skład

Za taką zaś uchodzi domowy kisiel, który stanowi cenne uzupełnienie diety. W jego skład wchodzą jedynie:

owoce,

woda,

mąka ziemniaczane,

ewentualnie odrobina cukru.

Dzięki zawartości owoców domowy kisiel może pochwalić się bogatym składem. Konkretne witaminy i minerały, które zawiera, zależą od rodzaju dodanych do niego owoców. Z kolei mąka ziemniaczana to źródło węglowodanów prostych, które dostarczają energii. Zawiera ponadto witaminy C i B6 oraz minerały takie jak magnez, fosfor, sód, potas i wapń. Znaleźć w niej można też błonnik, który korzystnie wpływa też na jelita, oczyszczając je z toksyn.

Domowy kisiel: Zalety

Przekąska w postaci domowego kisielu jest lekkostrawna. Ta cecha w połączeniu ze znajdującą się w nim mąką ziemniaczaną sprawiają, że jego spożycie polecane jest osobom cierpiącym na schorzenia układu pokarmowego, którego zbytnio nie obciąża. Może złagodzić objawy wrzodów żołądka i dwunastnicy, zatrucia pokarmowego, wymiotów lub biegunki. Kisiel wskazany jest ponadto osobom po operacjach. Ma niski indeks glikemiczny, który – o czym należy pamiętać – wzrasta wraz z dodaniem do niego cukru. Staje się on wówczas niewskazany dla osób chorujących na cukrzycę.

Domowy kisiel jest ponadto przekąską dosyć niskokaloryczną, a przy tym owocową i dzięki temu słodką. W porcji 250 g jest ok. 170 kcal. Jest zdrowy i zapewnia uczucie sytości. Wszystkie te czynniki sprawiają, że po domowy kisiel mogą śmiało sięgać osoby będące na diecie odchudzającej.

Domowy kisiel. Przepis

Składniki:

3 szklanki owoców – najlepiej świeżych, sezonowych i soczystych,

3 szklanki zimnej wody,

3 łyżeczki mąki ziemniaczanej,

ewentualnie odrobina cukru do smaku.

Przygotowanie: