W słoikach z kiszonkami dzieją się fascynujące rzeczy. Świeże ogórki zmieniają się w kiszone pyszności, które mają mnóstwo witamin i właściwości prozdrowotnych. Czy zdarzyło Ci się, że czosnek w trakcie kiszenia zmienił barwę na zieloną bądź lekko niebieską? To zjawisko pojawiające się w trakcie kiszenia jest jednocześnie fascynujące i budzi obawy. Niebieski czosnek jest szkodliwy? Czy to znaczy, że czosnek i ogórki w słoiku się zepsuły. Kolor niebieski i zielonkawy kojarzy nam się bowiem z pleśnią. Okazuje się, że nie ma powodu do niepokoju.

Dlaczego czosnek w słoiku z kiszonkami staje się niebieski?

Niebieski czosnek w słoiku z kiszonymi ogórkami to wynik procesu fermentacji. Po prostu zachodzą procesy chemiczne. W czosnku są związki siarki - olejek czosnkowy z allininą i enzymem allinazą - które wchodzą w reakcję z jonami miedzi. Jony te są w wodzie z kranu. W ten sposób powstaje niebieski odcień ząbków czosnku. Takie niebieskie zabarwienie się ząbków czosnku świadczy o prawidłowym przebiegu procesu kiszenia, czyli wysycaniu kwasem mlekowym.

Czy niebieski czosnek ze słoików z kiszonymi ogórkami można jeść?

Uspokajamy, niebieski czosnek nie jest szkodliwy. Wręcz przeciwnie, jest pyszny i zdrowy. Tak jak napisano wyżej, to że czosnek zmienia barwę, świadczy o tym, że proces fermentacji przebiega w sposób prawidłowy. A że nie zawsze czosnek staje się niebieski, to tylko tak naprawdę sprawa składu wody. Niebieski, ukiszony czosnek jest świetnym dodatkiem do sałatek. Można go też chrupać be niczego. Jest bardzo zdrowy.