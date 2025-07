Czy fasolka szparagowa jest zdrowa?

Fasolka szparagowa jest bogata w minerały i witaminy. Jest też niskokaloryczna. Fasolka szparagowa zawiera m.in. takie witaminy, jak A, C, K, witaminy z grupy B, a także potas, magnez, żelazo i błonnik. Te składniki odżywcze wspierają m.in. układ odpornościowy, krążenia i nerwowy, a także regulują pracę jelit.

Reklama

Jak długo gotować fasolkę szparagową?

Czas gotowania fasolki szparagowej zależy od gatunku i od tego, czy strączki są młode, czy już bardziej dojrzałe. Szybciej gotuje się młoda fasolka, a fasolka żółta gotuje się krócej niż zielona. Fasolkę należy więc po prostu po kilku minutach gotowania spróbować, czy już jest wystarczająca miękka. Unikajmy przegotowywania fasolki. Powinna być miękka, ale też sprężysta. Ile długo fasolkę szparagową? Młodą żółtą fasolkę gotuje się od 5 do 15 minut, natomiast zieloną - około 15–20 minut.

Kiedy solić fasolkę szparagową?

Do ugotowania 1 kg fasolki szparagowej potrzebujemy 2 litrów wody, 1 łyżka soli. Do wody możemy dodać też łyżeczkę cukru, by wydobyć smak fasolki szparagowej. Oczyszczone strączki, pozbawione zdrewniałych końców oraz włókien, należy wrzucić do gotującej się wody. Czas gotowania fasolki szparagowej liczymy od ponownego jej zagotowania. Kiedy solimy fasolkę szparagową? Fasolkę szparagową solimy, gdy wrzucimy ją do wrzącej wody.