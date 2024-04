Suszone śliwki - zdrowa przekąska

Suszone śliwki to popularna przekąska wśród osób ceniących zdrowy styl życia i dbających o szczupłą sylwetkę. Owoce te stanowią ponadto częsty dodatek do wielu potraw, zarówno słodkich (m.in. owsianek, deserów i ciast), jak i wytrawnych (np. mięs i sosów).

Możemy bez problemu kupić je w niemal każdym sklepie spożywczym. Jeśli zaś dysponujemy świeżymi owocami i odrobiną czasu, możemy pokusić się o ich samodzielne suszenie. W tym celu najlepiej wykorzystać śliwki węgierki. Tak uzyskany produkt będzie z pewnością najzdrowszy i wyjątkowo aromatyczny.

Sok z suszonych śliwek i jego właściwości

Suszone śliwki można wykorzystać do przygotowania napoju wykazującego wiele korzystnych właściwości. Jest on jednak nie tylko zdrowy, ale także smaczny. Sok z suszonych śliwek można bez problemu przyrządzić samodzielnie w domu.

Suszone śliwki słyną z dużej zawartości błonnika, dzięki któremu poprawiają perystaltykę jelit, regulują trawienie i na długo zapewniają uczucie sytości. W związku z tym picie soku z suszonych śliwek wspiera przemianę materii i pomaga w odchudzaniu. Jednak błonnik nie jest jedynym cennym składnikiem występującym w suszonych śliwkach, który wspiera układ pokarmowy. Warto wspomnieć jeszcze o sorbitolu uznawanym za naturalny środek przeczyszczający, który łagodzi zaparcia i przeciwdziała hemoroidom.

W suszonych śliwkach, a co za tym idzie także w przyrządzonym z nich soku, znaleźć można ponadto duże ilości:

potasu – wspierającego układ naczyniowo-sercowy i obniżającego ciśnienie,

– wspierającego układ naczyniowo-sercowy i obniżającego ciśnienie, boru – poprawiającego wchłanianie wapnia, a tym samym zwiększającego gęstość kości i zapobiegającego osteoporozie,

– poprawiającego wchłanianie wapnia, a tym samym zwiększającego gęstość kości i zapobiegającego osteoporozie, witaminy C – wzmacniającej odporność;

– wzmacniającej odporność; witaminy A – pozytywnie wpływającej na włosy, skórę i paznokcie,

– pozytywnie wpływającej na włosy, skórę i paznokcie, witamin z grupy B – wspierających układ nerwowy,

– wspierających układ nerwowy, witaminy K – odpowiadającej za krzepliwość krwi.

Sok z suszonych śliwek ma również właściwości antyoksydacyjne, a więc chroni organizm przed działaniem szkodliwych dla niego wolnych rodników. Tym samym zmniejsza ryzyko wielu chorób, w tym nowotworów orazspowalnia proces starzenia się komórek organizmu.

Szklanka soku z suszonych śliwek zawiera ok. 164 kalorie i 44 g węglowodanów, w tym 26 g cukrów, jednak dzięki zawartości błonnika jego wypicie zapewnia sytość na długo. Z kolei sorbitol spowalnia wchłanianie glukozy. Sok ten ma niski indeks glikemiczny, a ponadto hamuje wchłanianie tzw. złego cholesterolu. Wszystko to sprawia, że sok z suszonych śliwek zapobiega insulinooporności i hiperglikemii oraz wspiera odchudzanie.

Sok z suszonych śliwek. Przepis

Składniki:

1 szklanka suszonych śliwek,

5 szklanek gorącej, ale nie wrzącej, wody.

Przygotowanie:

suszone śliwki wsypać do dużego słoika,

zalać gorącą wodą, tak, aby wszystkie śliwki były w niej zanurzone,

ostudzić,

zakręcić słoik i odstawić na ok. 24 godziny.

Kiedy sok z suszonych śliwek będzie już gotowy można pić go samodzielnie lub dodatkowo zjeść z niego owoce. Można również całość zblendować do uzyskania gładkiej konsystencji. Jego działanie będzie najskuteczniejsze w przypadku picia na czczo. Dziennie zaleca się pić maksymalnie szklankę soku z suszonych śliwek. Większa jego ilość może doprowadzić do rozstroju żołądka.

Istnieją ponadto przeciwwskazania do picia soku z suszonych śliwek, do których zalicza się: