Czarna porzeczka – dlaczego warto ją jeść?

Czarna porzeczka ma pozytywny wpływ na zdrowie. Jak możemy przeczytać w serwisie Dietetycy.org.pl 100 gramów tych owoców to około 7,8 gramów błonnika i 100 do 300 miligramów witaminy C. Ponadto zawierają takie mikroelementy, jak na przykład bor, jod, miedź, cynk czy mangan. Dostarczają też witamin z grupy B (B1, B2, B6), witaminy PP, K, są źródłem beta-karotenu, kwasu foliowego, żelaza, wapnia, sodu czy potasu.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

W związku z zawartością witaminy C, przeciwutleniaczy oraz antocyjanów czarna porzeczka ma dobry wpływ na układ odpornościowy. Stosować ją można także w przeziębieniach, grypie i bólu gardła. Co więcej, owoc ten ma również działanie przeciwnowotworowe. Jego spożywanie może także pomóc w regulacji poziomu glukozy we krwi oraz wysokiego cholesterolu. Związki zawarte w porzeczkach mogą też zahamować rozwój bakterii Helicobacter pylori.

Reklama

Także liście czarnej porzeczki mają zdrowotne właściwości. Działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, antytoksycznie i przeciwnowotworowo.

Spożywanie czarnej porzeczki, szczególnie w postaci soku z tych owoców, pomóc może także przy zaparciach. Oprócz tego, że spożywanie płynów pomaga w tej dolegliwości, sok ten zawiera również błonnik, który pozytywnie wpływa na układ trawienny.

Właściwości czerwonej porzeczki

Także czerwona porzeczka ma wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Zawiera witaminę PP, która może pomóc w regulacji poziomu cholesterolu we krwi. Ponadto jest także źródłem witamin z grupy B, wapnia, żelaza czy potasu.

Co ciekawe, owoce te mogą również pomóc w problemach z żołądkiem. Zawarte w nich pektyny pomagają w pracy jelit i dbają o mikroflorę jelitową. Mogą także wspomóc oczyszczanie jelit i niwelować problemy z wypróżnianiem. Osoby cierpiące na niestrawność, która wynika z niedoboru soków trawiennych, również powinny rozważyć włączenie czerwonych porzeczek do swojej diety. Ich stosowanie jest zalecane też w łagodzeniu zgagi.

Ponadto spożywanie czerwonych porzeczek może być pomocne przy chorobach układu krążenia i reumatyzmie. Ich skórka z kolei zawiera antocyjanozydy hamujące rozwój bakterii. Wzmagają też apetyt, co na przykład może pomóc w przypadku dzieci lub osób starszych, które mają problem z odczuwaniem głodu.