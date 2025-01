Najgorszy błąd przy gotowaniu rosołu według Magdy Gessler

Rosół to jedna z ulubionych zup Polaków. Wiele osób nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez tej pozycji w menu. Lubią go zarówno dzieci, jak i dorośli. Najczęściej podawany jest rosół z makaronem, lecz istnieją również wersje z ryżem. Przepis na rosół to często sekretnie chroniona wiedza danej rodziny, przekazywana z pokolenia na pokolenia. Okazuje się, że choć gotowanie rosołu wydaje się banalnie proste, wcale takimi nie jest. Aby ugotować wywar nie wystarczy wrzucenie do wody mięsa i warzyw. Istotne są pewne drobne czynności, które mogą poprawić lub pogorszyć smak rosołu.

Magda Gessler zdradziła, jaki jest największy błąd przy gotowaniu rosołu. Według znanej restauratorki i osobowości telewizyjnej, popełnia go wielu Polaków. - Największym błędem w gotowaniu rosołu jest to, że dodajemy wodę zamiast warzyw i mięsa. I że dalej istnieją porcje rosołowe, które są jakimś żartem. Mięsa w rosole musi być 1/3 garnka. Następna 1/3 to są warzywa, a ta 1/3 to jest woda - choć to i tak za dużo. Powinna być nawet 1/5, bo warzywa i mięso też mają wodę. I o tym zapominamy - powiedziała Magda Gessler w rozmowie z Wirtualną Polską.

Inne błędy przy gotowaniu rosołu

Gotowanie rosołu wymaga większej staranności niż nam się wydaje. Po drodze możemy popełnić masę błędów, które wpłyną na smak i aromat wywaru. Największe błędy przy gotowaniu rosołu to: