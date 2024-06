Kalarepa – co to za warzywo?

Kalarepa to roślina dwuletnia z rodziny kapustowatych. Może występować w dwóch odmianach – fioletowej i jasnozielonej. W kuchni używana zazwyczaj jako dodatek, na przykład do zup, choć sama w sobie jest pyszna i przede wszystkim – zdrowa. Można jeść ją zarówno na surowo, jak i gotowaną, choć po obróbce termicznej może stracić niektóre właściwości. Jej jadalną częścią jest mięsista łodyga przerośnięta na końcu.

Mało kalorii i niski indeks glikemiczny

Kalarepa nie jest kaloryczna – w 100 gramach świeżego warzywa znajduje się tylko 27 kcal. Do swojej diety mogą więc ją bez problemu włączyć osoby, które walczą z nadmiernymi kilogramami Co więcej, także osoby, które cierpią na cukrzycę czy insulinooporność mogą spożywać kalarepę bez obaw. Surowe warzywo ma niski indeks glikemiczny wynoszący 20 oraz niski ładunek glikemiczny wynoszący 2.

Właściwości kalarepy

Kalarepa jest warzywem składającym się w głównej mierze z wody, białka i węglowodanów. Jest też źródłem błonnika pokarmowego. Ponadto zawiera witaminę C, K oraz witaminy z grupy B. Jest bogata w magnez, wapń, potas, żelazo, fosfor oraz beta-karoten. Kalarepa zawiera też luteinę, pozytywnie wpływającą na wzrok.

Jak możemy przeczytać w serwisie DOZ.pl, dzięki zawartości witaminy C, miedzi, polifenoli, karotenoidów oraz w filetowej odmianie antocyjanów kalarepa ma zdrowotne właściwości. Łagodzi stany zapalne, chroni składniki komórek przed uszkodzeniem wolnorodnikowym oraz neutralizuje szkodliwe działanie reaktywnych form tlenu. Co to oznacza? Że jedzenie kalarepy może przyczynić się do zapobiegania chorobom przewlekłym, takim jak na przykład cukrzyca typu 2, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe czy nowotwory.

Skąd w kalarepie działania zapobiegające nowotworom? Przede wszystkim chodzi tutaj o występowanie w warzywie związków siarkowych, glukozynolanów. Rozkładają się one na indole i izotiocyjny, które nie tylko zmniejszają ryzyko powstania nowotworu, lecz także są wsparciem w jego leczeniu. Co jednak ważne, mechanizm działania tych substancji wymaga dalszych badań, jak podkreślają naukowcy.

W związku ze wspomnianymi izotiocyjanami i indolami kalarepa ma również działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Mogą one zwalczać na przykład bakterię Helicobacter pylori. Nieleczona przyczynić się może do rozwoju raka żołądka czy też wrzodów.

Kalarepa ma też pozytywny wpływ na wzrok – przypomnijmy bowiem, że zawiera luteinę, która odpowiada za prawidłowe widzenie. Co więcej, chroni również ona oczy przed promieniowaniem UVA i UVB.

Jak jest kalarepę? Gotowana czy na surowo?

Kalarepę najlepiej jeść na surowo. Na przykład luteina traci swoje właściwości, jeśli warzywo będzie długo gotowane. Surowe warzywo będzie miało więcej witaminy C. Może być dodatkiem do surówek, ale też świetną przekąską.

Kto nie może jeść kalarepy?

Na kalarepę muszą uważać osoby chorujące na niedoczynność tarczycy – surowe warzywo zawiera bowiem goitrogeny, które mogą być wolotwórcze. Nie jest konieczna ich całkowita eliminacja, jednak lepiej spożywać je w gotowanej formie – najlepiej gotując bez przykrycia, ponieważ goitrogeny ulotnią się wraz w parą wodną. Kalarepa nie jest wskazana również osobom, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe, ponieważ nie powinno się wówczas spożywać produktów, które są bogate w witaminę K.