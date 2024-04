Ananas i sok z ananasa

Ananas, ze względu na swoją charakterystyczną koronę z liści, bywa nazywany "królem owoców". Powinien jednak przyciągać naszą uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale również składem. Zawiera wiele cennych witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i enzymów, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Niezwykle wartościowy jest również sok z ananasa, który w wielu regionach świata był ceniony już przed wiekami.

Napój ten jest orzeźwiający i słodki, mimo że zawiera w sobie niewielkie ilości naturalnych cukrów, a jego szklanka to jedynie ok. 130 kalorii. W soku z ananasa znajdziemy przede wszystkim:

witaminę C,

witaminę A,

witaminy z grupy B,

witaminę K,

miedź,

magnez,

mangan,

potas,

cynk,

żelazo,

jod,

błonnik.

Sok z ananasa i jego najcenniejszy składnik

Składnikiem ananasa, a tym samym przygotowywanego z niego soku, wartym szczególnej uwagi jest bromelaina, czyli enzym roślinny rozkładający białka, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, a więc pomaga zmniejszyć obrzęki i opuchliznę oraz przyspiesza gojenie ran. Wspiera układ odpornościowy. Jest pomocny w czasie infekcji górnych dróg oddechowych, ponieważ rozrzedza zalegający śluz i wydzielinę. Jest więc wskazany przy leczeniu zapalenia oskrzeli, zatok czy płuc oraz w astmie.

Bromelaina wspomaga także funkcjonowanie układu pokarmowego. Jest naturalnym enzymem, który ułatwia wchłanianie składników odżywczych z pożywienia oraz trawienie białek, dzięki czemu nie zalegają one w jelitach. Poprzez wsparcie trawienia i oczyszczanie jelit, pomaga w odchudzaniu. W związku z tym po sok z ananasa powinny sięgać osoby marzące o szczupłej sylwetce.

Bromelaina pozytywnie wpływa też na układ sercowo-naczyniowy i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepów i zatorów. Ponadto pomaga zadbać o świeży i promienny wygląd cery, dzięki czemu znajduje zastosowanie w dermatologii i kosmetologii. Podejrzewa się, że sok z ananasa może mieć również właściwości antynowotworowe, jednak badania w tym temacie cały czas trwają.

Sok z ananasa. Kiedy uważać?

Sok z ananasa, mimo że wykazuje szereg dobroczynnych właściwości, nie jest polecany każdemu. Nie powinny pić go osoby:

zmagające się z cukrzycą;

mające alergię na ananasa;

mające problemy z nerkami;

cierpiące na refluks żołądkowo-przełykowy.

Ponadto w przypadku przyjmowania leków warto skonsultować się z lekarzem przed sięgnięciem po sok z ananasa. Napój ten może bowiem spowodować większe wchłanianie niektórych leków, w tym przede wszystkim tych rozrzedzających krew, uspokajających oraz antybiotyków.

Jeśli samodzielnie przygotowujemy sok z ananasa, powinniśmy jeszcze szczególną uwagę zwrócić na wygląd owocu, który powinien być dojrzały. Jego miąższ musi mieć kolor żółty i w smaku być słodki. Niedojrzały ananas może okazać się dla nas toksyczny, a wypicie przygotowanego z niego soku skończyć się może zatruciem pokarmowym w postaci nudności, wymiotów i biegunki.

Sok z ananasa. Przepis

Przygotowanie soku z ananasa jest proste, ale jest użyć do tego sokowirówki lub wyciskarki wolnoobrotowej. Aby przygotować ten wartościowy napój należy najpierw obrać ananasa, usunąć z niego twardy głąb, a właściwą część owocu pokroić na mniejsze kawałki. Te zaś następnie trzeba wrzucić do sokowirówki lub wyciskarki wolnoobrotowej, a wyciśnięty przy ich użyciu sok – przecedzić przez sitko. Z 1 kg ananasa można w ten sposób uzyskać ok. 700 ml soku, natomiast dzienna porcja dla osoby dorosłej to ok. 250 ml.