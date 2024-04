Działanie kortyzolu

Kortyzol nazywany jest hormonem stresu, bo jest produkowany przez nadnercza, gdy jesteśmy narażeni na nerwy, strach, ból lub gdy organizm walczy ze stanem zapalnym. Z jednej strony uruchamia mechanizm obronny i pobudza nasze ciało do walki, z drugiej długotrwale podwyższony poziom kortyzolu wpływa niekorzystnie na zdrowie. Sprawia, że jesteśmy stale zestresowani, a to może prowadzić do wzrostu ciśnienia, zwiększenia wagi, bezsenności, obniżenia nastroju i pogorszenia pamięci. Warto więc zadbać o to, by trzymać utrzymać go w normie. Patrząc na listę produktów, które mogą w tym pomóc, nie jest to wcale trudne.

Ciemna czekolada

Zajadać stres czekoladą? Okazuje się, że tak. Ale tylko tą gorzką, z wysoką zawartością kakao i małą ilością cukru. Ciemna czekolada zawierająca od 50 do 90 proc. miazgi kakaowej jest bogata w flawanole kakaowe, które mają prozdrowotne działanie. Nie tylko obniżają ciśnienie, mają działanie przeciwzapalne, a co za tym idzie obniżają poziom kortyzolu i poprawiają nastrój. To świetna wiadomość dla fanów czekolady, choć nawet w tym przypadku, co za dużo to niezdrowo.

Łosoś

Łosoś i inne tłuste ryby, jak na przykład makrela, są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Działają przeciwzapalnie i pomagają zmniejszyć produkcję kortyzolu. Przyczyniają się do ograniczenia rozwoju chorób układu krążenia i wysokiego ciśnienia krwi. Innymi produktami z dużą ilością kwasów omega-3 są awokado, oliwa lub orzechy włoskie.

Banany

Chodzi o produkty bogate w magnez. Obok bananów należą do nich brokuły, szpinak, awokado, czy gorzka czekolada. Magnez ma korzystny wpływ na zmniejszenie stanów zapalnych, metabolizuje kortyzol i pomaga się zrelaksować. Banany zawierają też tryptofan, który wpływa na poprawę nastroju.

Pomarańcze

Udowodniono, że pomarańcze i inne owoce bogate w witaminę C równoważą poziom kortyzolu w naszym organizmie. Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu, wpływa na odporność, jest silnym antyoksydantem, który przeciwdziała uszkadzaniu komórek naszego organizmu. Jedna pomarańcza dostarcza połowę zalecanego dziennego spożycia witaminy C.

Szparagi

Szparagi zawierają glutation, silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki. Zmniejsza stany zapalne i redukuje stres. Są też źródłem rutyny, flawonolu, który wykazuje działanie obniżające poziomu kortyzolu.

Czosnek

Czosnek to naturalny antybiotyk, ma działanie przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Zawiera allicynę, która zmniejsza także poziom cholesterolu i reguluje ciśnienie. Substancje zawarte w czosnku obniżają poziom hormonów, które mają wpływ na stres.

Cebula

Badania wykazały, że cebula silnie wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu. To przez zawartość związków siarki. Cebula jest również źródłem flawonoidów i kwercetyny. To także silne przeciwutleniacze.

Zielona herbata

Zielona herbata jest jednym z najbardziej znanych suplementów diety, które przyczyniają się do zmniejszenia hormonu stresu. Odpowiada za to polifenol, galusan epigallokatechiny o właściwościach przeciwzapalnych, a także uspokajających i wyciszających. Blokuje enzymy, które wpływają na powstawanie hormonów stresu noradrenaliny i kortyzolu.

Imbir

Nie od dziś wiadomo, że korzeń imbiru ma właściwości przeciwzapalne. Wzmacnia odporność i ma działanie przeciwutleniające. Niedawne badania wykazały, że posiada także dobroczynny wpływ na poziom kortyzolu i zmniejsza stres.