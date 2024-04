Suszona lawenda włożona do szafy chroni ubrania przed molami. Saszetki z lawendą często wkłada się także do szuflad z ubraniami, bielizną czy pościelą. Rośliny używa się również w kosmetyce jako składnik preparatów do skóry wrażliwej, delikatnej czy trądzikowej wykorzystując ją jako składnik toniku do pielęgnacji cery.

Z lawendy produkuje się także olejki eteryczne. Działają one relaksująco i pozytywnie wpływają na samopoczucie, np. dodawane do relaksującej kąpieli czy kominka do aromaterapii. Ale to nie jedyne jej zalety.

Zapach lawendy koi również i wycisza zmysły, a także uspokaja emocje. Niewiele osób wie, że lawendę można pić w postaci… naparu! Roślinę cechują bowiem wyjątkowe właściwości zdrowotne.

Właściwości lawendy. Skąd się biorą?

Napar z lawendy wykazuje szereg dobroczynnych właściwości dla zdrowia. Przede wszystkim lawenda zawiera duże ilości garbników, fitosteroli, antocyjanów, kwasów organicznych i soli mineralnych. To właśnie one sprawiają, że ma tak pozytywny wpływ na zdrowie!

Napar i herbata z lawendy. Na stres, bóle migrenowe i menstruacyjne

Związki aromatyczne zawarte w lawendzie tonizują i wzmacniają układ nerwowy, co pomaga zwłaszcza w łagodzeniu stresu i napięcia nerwowego. Nie bez powodu wśród najważniejszych właściwości lawendy wymienia się właśnie jej korzystny wpływ na układ nerwowy. Lawenda wycisza i relaksuje. Regularne picie naparu z lawendy pomaga także w redukcji stresu i napięcia oraz zapobiega wahaniom nastroju.

Lawenda idealnie nadaje się także jako naturalne remedium na bezsenność. Świetnie sprawdza się w przypadku osób, które mają problemy z zaśnięciem. Takim osobom szczególnie zalecane jest picie naparu z lawendy codziennie wieczorem.

Herbata z lawendy ma także działanie przeciwbólowe. Ponadto, napar z lawendy może działać rozluźniająco na mięśnie, przez co bardzo dobrze łagodzi objawy migreny oraz bóle menstruacyjne.

Wreszcie, lawenda wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, co sprawia, że sprawdza się także przy przeziębieniach, infekcji gardła i infekcji dróg moczowych.

Herbata z lawendą wspiera również trawienie pozytywnie wpływając na pracę układu trawiennego. Reguluje wydzielanie soku żołądkowego, zapobiega kolkom, zaparciom i wzdęciom.

Napar z lawendy. Jak go przygotować?

Przygotowanie naparu z suszu lawendy nie jest trudne. Wystarczy jedną łyżeczkę suszu zalać 200 ml gorącej wody, a następnie przykryć i odstawić na ok. 5-10 minut do zaparzenia.

Po tym czasie należy oddzielić kwiaty od naparu wykorzystując do tego np. sitko. Tak przygotowany napar jest gotowy do spożycia. Do smaku można dodać do niego kilka kropel cytryny lub miodu.

Kiedy pić napar z lawendy?

Napar z lawendy najlepiej pić regularnie o dowolnej porze dnia lub jednorazowo przed snem jako środek ułatwiający zasypianie. Zaleca się spożywać dziennie do 250 ml naparu.