Pestki słonecznika: popularna i zdrowa przekąska

Pestki słonecznika to popularna przekąska, którą chrupiemy często w czasie filmowego seansu lub spotkania ze znajomymi. Stanowią one także częsty dodatek do sałatek, owsianki, jogurtu, deserów czy koktajli. Uzupełnione nimi posiłki zyskują chrupkość i stają się bardziej sycące.

Pestki słonecznika, poza tym, że świetnie smakują, posiadają wiele cennych właściwości. Okazuje się, że pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu LDL we krwi, a obecnie coraz więcej osób boryka się z tym problemem. Jednym ze sposobów na walkę z nim jest właśnie odpowiednia dieta. Oprócz słonecznika warto włączyć do niej takie produkty jak: ciemne pieczywo, kasze, pełnoziarniste makarony, warzywa strączkowe, szpinak, jarmuż, natkę pietruszki, roszponkę.

Pestki słonecznika na obniżenie cholesterolu. Czym są fitosterole?

Pestki słonecznika w swoim składzie zawierają m.in. fitosterole (sterole roślinne), czyli produkowane przez rośliny odpowiedniki cholesterolu pod względem struktury i funkcji. Stanowią cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6. Hamują wchłanianie cholesterolu w jelicie cienkim i tym samym obniżają jego stężenie w organizmie. Zapobiegają rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu. Mają ponadto działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe.

Pestki słonecznika i ich cenne składniki

Fitosterole nie są jedynymi wartościowymi składnikami pestek słonecznika. Znaleźć w nich można także kwas linolowy, który wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, szczególnie w przypadku czerniaka, nowotworu płuc i sutka oraz raka jelita grubego.

Pestki słonecznika stanowią bogate źródło błonnika pokarmowego, który reguluje funkcjonowanie układu pokarmowego i pomaga w walce z zaparciami. Bywa również pomocny w trakcie procesu odchudzania, a to dzięki zapewnianiu na dłużej uczucia sytości oraz oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Ziarna słonecznika zawierają również szereg witamin – m.in. witaminy z grupy B, a wśród nich kwas foliowy – i minerałów takich jak żelazo, magnez, wapń, potas, cynk, selen i fosfor. Składniki te m.in. wzmacniają odporność. Poza tym obniżają poziom glukozy we krwi i tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Pestki słonecznika są również wyjątkowo bogatym źródłem witaminy E, która nazywana bywa witaminą płodności, ponieważ wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego. Witaminę E czasami określa się również jako witaminę młodości. Jest silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje działanie wolnych rodników, a tym samym opóźnia powstawanie zmarszczek i procesy starzenia się organizmu.

Pestki słonecznika na obniżenie cholesterolu? Tak, ale pod dwoma warunkami

Jedzenie pestek słonecznika może przynieść nam wiele korzyści, w tym pomóc w obniżeniu poziomu złego cholesterolu. Jeżeli jednak mają spełnić swoją funkcję, nie można wcześniej poddawać ich obróbce termicznej. Tracą wówczas swoje właściwości. Należy więc spożywać je w nieprzetworzonej formie – na surowo. Poza tym nie powinno się jeść ich w zbyt dużej ilości. Przekroczenie porcji 30 g na dobę może zakończyć się problemami z układem pokarmowym – podrażnieniem żołądka i jelit.