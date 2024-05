Babka płesznik. Co to za roślina?

Babka płesznik, która bywa nazywana inaczej babką afrykańską lub babką śródziemnomorską, to jednoroczna roślina z rodziny babkowatych. W naturalnych warunkach występuje w rejonie Morza Śródziemnego – północnej Afryce i zachodniej Azji. Bywa uprawiana również na Bliskim Wschodzie i w Indiach. W naszym kraju jest rośliną mało znaną i rzadko uprawianą. Jej nasiona są podobne do siemienia lnianego, ale wykazują więcej korzyści zdrowotnych.

Babka płesznik ma długą, prostą łodygę, która rozgałęzia się na boki i może osiągnąć do 40 cm wysokości. Na jej szczycie wyrastają niewielkie kwiaty o białej lub kremowej barwie, które zebrane są w nieduże kłosy. Nasiona babki płesznik są owalne, błyszczące i mają ciemnobrązowy kolor. Wielkością i kształtem przypominają siemię lniane lub sezam.

Nasiona babki płesznik: skład i właściwości

Nasiona babki płesznik wykazują działanie antywirusowe, antybakteryjne i przeciwzapalne. Mają w swoim składzie przede wszystkim dużą ilość błonnika. W 100 g tych nasion jest go aż 68 g. Posiadają go więcej niż siemię lniane. Dzięki temu na dłużej zapewniają uczucie sytości oraz ograniczają wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, co okazuje się istotne w trakcie diety odchudzającej.

Ponadto nasiona te wspomagają odpowiedniąperystaltykę jelit. Niwelują wzdęcia i uczucie ciężkości po jedzeniu. Mogą też być stosowane jako naturalny środek przeczyszczający. Pomagają przy dolegliwościach związanych z chorobą wrzodową, zespołem jelita drażliwego czy hemoroidami. Nasiona te polecane są też osobom cierpiącym na choroby układu krążenia oraz cukrzycę. Duża zawartość błonnika sprawia, że pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi oraz wyregulować w niej poziom glukozy.

Poza błonnikiem w nasionach babki płesznik znaleźć można śluz, flawonoidy, białko i polisacharydy.

Ile nasion babki płesznik można spożywać?

Nasiona babki płesznik można kupić w sklepach zielarskich, sklepach ze zdrową żywnością oraz przez internet. Spożywać można je na kilka sposobów. Ważne, aby nie przekraczać zalecanej dziennej dawki, która w przypadku osoby dorosłej wynosi maksymalnie 8 łyżeczek. Ponadto należy zadbać o właściwe nawodnienie organizmu, co pozwoli zapobiec ewentualnym dolegliwościom ze strony układu pokarmowego. Przed rozpoczęciem ich spożywania – w razie wątpliwości – najlepiej skonsultować się z lekarzem. Nasiona te mogą okazać się niewskazane m.in. w przypadku osób cierpiących na zgagę, refluks, problemy z wątrobą czy anemię.

Jak jeść nasiona babki płesznik?

Nasiona babki płesznik mają neutralny smak, a więc świetnie sprawdzą się jako wartościowy dodatek do sałatek, kanapek, zup, jogurtów, owsianek czy koktajli. Dzięki nim każda potrawa zyska odrobinę chrupkości i lekkości.

Nasiona te można dodać również do napoju. Wystarczy wsypać je do wody lub soku, dokładnie wymieszać i odczekać kilka minut. Po tym czasie nadadzą one płynowi delikatnie galaretowatą konsystencję.

Z nasion można też przygotować napar. W tym celu należy kilka ich łyżeczek zalać gorącą wodą, dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 15 minut. Następnie najlepiej wypić całość naparu łącznie z ziarnami. Napar ten może być także stosowany zewnętrznie w postaci okładów. Wykazuje działanie łagodzące w przypadku podrażnienia skóry, a nawet łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.