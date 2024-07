Roślina ta używana jest jako składnik i przyprawa do wielu potraw – na surowo, sproszkowana, pieczona. Nie każdy lubi jej smak, ale włączenie jej do diety może pozytywnie zadziałać na cały organizm. Czosnek to naturalny antybiotyk stosowany od wieków, a dzisiaj poznajemy jego nowe właściwości.