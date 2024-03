Pisanki. Symbol Wielkanocy

Kolorowe i przyozdobione jajka – pisanki - związane są z tradycją polskich Świąt Wielkanocnych. Symbolizują odrodzenie i nowe życie. Poza tym na co dzień jajka są jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych w Polsce. Ogromną popularnością cieszą się zwłaszcza jajakurze. Są one częściej wybierane niż jajagęsie, kacze, indycze czy przepiórcze.

Jaja są popularne nie bez powodu. Są one źródłem wielu cennych składników odżywczych, w tym witamin (np.: A, D, E czy witamin z grupy B), które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Ponadto znajdziemy w ich składzie m.in.: kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, a także cynk, fosfor, żelazo, miedź, selen czy kwas foliowy. Jedzenie jajek korzystnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie – przede wszystkim na układ nerwowy, serce i naczynia krwionośne oraz wzrok.

Reklama

Reklama

Naturalne sposoby na barwienie jajek

Jeżeli chcemy barwić jajka podczas gotowania, to mamy do wyboru różne opcje. Możemy oczywiście skorzystać z gotowych barwników zakupionych w sklepie. Warto jednak wypróbować naturalne domowe sposoby, które znały już nasze babcie. Wbrew pozorom możemy uzyskać bardzo różne kolory pisanek.

Jak zrobić bordowe pisanki?

Jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów jest barwienie jajek w łupinach cebuli. Obierki suszymy w woreczku tak, aby nie doprowadzić do ich gnicia. Łupiny z cebuli kładziemy do garnka, na nich układamy jajka. Całość zalewamy zimną wodą. Dodajemy 2/3 łyżki octu i trochę soli. Jajka przykrywamy również od góry łupinkami. Całość gotujemy przez około 10 minut. Po tym czasie wyłączamy i zostawiamy w garnku do wystudzenia.

Fajnym trikiem jest także wyciąganie ugotowanych w ten sposób jajek w odstępach czasu. Dzięki temu uzyskamy efekt ombre, bowiem każda z pisanek będzie miała nieco inny odcień. Czym dłużej będziemy trzymać jajka w wodzie, tym będą miały one ciemniejszą barwę. W przypadku farbowania jajek w cebuli barwimy je na kolor bordowy.

Pisanki w kolorze niebieskim i fioletowym

Jeżeli chcemy mieć niebieskie pisanki, możemy do tego wykorzystać czerwoną kapustę. Do przygotowanego wywaru z kapusty czerwonej wkładamy jajka i gotujemy przez 10 minut. Następnie zostawiamy je do wystudzenia.

Jeżeli natomiast marzą nam się fioletowepisanki, to nie wylewamy wywaru z czerwonej kapusty, tylko przelewamy go do garnka, a następnie dodajemy 3 łyżki octu. Miksturę mieszamy i przekładamy do niej niebieskie jajka. W takim wywarze zostawiamy je na 8 godzin.

Jak zrobić żółte pisanki?

Jeżeli chcemy, aby nasze pisanki miały ładny intensywny żółty kolor, to możemy tutaj zastosować kurkumę. Wystarczy, że do garnka z wodą, w której gotujemy jajka, dodamy łyżkę octu oraz kurkumę. Zależnie od wielkości garnka wystarczą 2 lub 4-5 łyżek tej przyprawy, zaś samo barwienie trwa maksymalnie 2 godziny.