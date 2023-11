Co może być prostszego niż ugotowanie kaszy? A jednak. Z jaglaną nie zawsze to wychodzi i często się do niej zniechęcamy. Kasza jaglana zaskoczy cię smakiem, będzie idealnie sypka, gdy nie zapomnisz o jednej czynności, jeszcze zanim zaczniesz ją gotować.

Reklama

W wielu przepisach można spotkać się z tym, że trzeba ją namoczyć w zimnej wodzie nawet na godzinę lub długo płukać. Jednak jeśli kasza była dobrze przechowywana w szczelnym pojemniku, nie jest to potrzebne. Wystarczy uprażyć ją w garnku.

Co daje prażenie kaszy jaglanej?

Reklama

Dzięki temu kasza jaglana nie będzie miała gorzkiego smaku, a zyska orzechowy aromat i łatwiej ugotować ją na sypko.Praż ją przez kilka minut w rozgrzanym garnku, mieszając od czasu do czasu. Kiedy poczujesz delikatny zapach, zalej ją wodą, mlekiem czy napojem roślinnym. Zawsze w proporcjach 2:1, czyli dwie szklanki płynu na szklankę kaszy.

Trzeba też pamiętać, że kaszy po ugotowaniu będzie znacznie więcej, z jednej aż trzy szklanki (można ugotować ją na zapas i przechowywać nawet do trzech dni w lodówce). Kaszę gotuj na małym ogniu przez ok. 15-20 minut, aż ziarenka wchłoną wodę. Do wody dodaj przyprawy, np. cynamon, kardamon, goździki. Gdy kasza będzie podawana w wersji wytrawnej, np. z warzywami, idealne dodatki to olej i sól. Kasze jaglana można przygotowywać także na mleku lub napoju roślinnym.

Jaglanka z jabłkiem na śniadanie

szklanka kaszy jaglanej

2 szklanki wody, mleka lub napoju roślinnego

2 jabłka

łyżeczka masła

łyżeczka soku z cytryny

łyżeczka cynamonu

łyżeczka miodu

pół szklanki orzechów włoskich

Kaszę jaglaną upraż, następnie zalej ją wodą, mlekiem lub napojem roślinnym i zagotuj pod przykryciem. Gotuj jeszcze kwadrans na małym ogniu. Na koniec dopraw cynamonem. Jabłka obierz, pokrój na plasterki i skrop sokiem z cytryny. Krótko przesmaż je na maśle, dodaj miód. Orzechy drobno posiekaj i upraż na suchej patelni. Kaszę jaglaną podawaj z plasterkami ciepłych jabłek i orzechami.