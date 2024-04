Dziurawiec zwyczajny: Co to za roślina?

Dziurawiec zwyczajny to roślina należąca do rodziny dziurawcowatych. Jego naturalnym obszarem występowania jest Europa, północna Afryka i zachodnia Azja. Spotkać go można przede wszystkim na polach, łąkach i w lasach. Jest wykorzystywany w medycynie oraz jako roślina ozdobna.

Jego łodyga osiągnąć może nawet metr wysokości. Jego żółte kwiaty mają średnicę do 3 cm, gwiazdkowy kształt i pięć płatków, które zaczynają kwitnąć pod koniec czerwca. Stąd też inna nazwa tej rośliny – ziele świętojańskie – od przypadającej w tym czasie nocy świętojańskiej. Dosyć charakterystyczne są liście dziurawca, na których znajdują się drobne kropki. Z ich powodu liście oglądane pod światło wyglądają, jakby były podziurawione. Skąd zresztą wzięła się nazwa tej rośliny. Tego rodzaju zagłębienia, widoczne w postaci dziur, pełnią ważną rolę. To w nich zgromadzone są wartościowe lotne olejki eteryczne.

Dziurawiec i działanie przeciwdepresyjne

Dziurawiec, a dokładnie jego kwiatostany, od dawna wykorzystywane są lecznictwie ze względu na swoje liczne właściwości. Roślina ta ma w swoim składzie wiele cennych związków, w tym m.in. witaminę C, hiperforynę, hipercynę, hiperozyd, rutynę, kwercetynę, garbniki, kwasy fenolowe. Dzisiaj z dziurawca wytwarza się herbaty, ekstrakty i tabletki.

W dziurawcu zawarte są bioaktywne substancje o silnym działaniu, m.in. takie jak wspomniane już hiperforyna i hiperycyna. Wyniki przeprowadzonych dotąd badań wykazują, że mogą one zwiększać w mózgu poziom przekaźników chemicznych takich jak np. dopamina, serotonina czy noradrenalina. W związku z tym dziurawiec często wykorzystywany jest do walki ze stanami lękowymi, a nawet łagodną i umiarkowaną depresją. Wykazuje on ponadto działanie uspokajające i pomaga w zasypianiu.

Dziurawiec i inne jego właściwości

Znany jest też pozytywny wpływ tej rośliny na układ pokarmowy. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, dzięki czemu łagodzi problemy trawienne takie jak zgaga, wzdęcia, niestrawność czy bóle brzucha, a także wspiera oczyszczanie wątroby i produkcję żółci. Dodatkowo wspomaga trawienie i potęguje uczucie sytości po posiłku, co zmniejsza chęć podjadania. Z tego względu polecany jest osobom, które chcą schudnąć.

Dziurawiec ma także działanie przeciwzapalne. W związku z tym jest polecany przy bólach mięśni i stawów. Wykazuje również właściwości przeciwbakteryjne, dzięki czemu warto stosować go w leczeniu infekcji i ran o podłożu bakteryjnym.

Dziurawiec: środki ostrożności

Należy pamiętać o tym, że dziurawiec jest ziołem o silnym działaniu. Może przyspieszaćusuwanie niektórych leków z organizmu i przez to zakłócać ich działanie. Dzieje się tak, ponieważ pobudza do zwiększonego wytwarzania enzymów przyspieszających rozkładanie w organizmie substancji chemicznych i alkoholu. W związku z tym dziurawca nie powinno się stosować m.in. razem z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, nasercowymi, zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu. Roślina ta osłabiać może także działanie doustnej antykoncepcji oraz niektórych leków stosowanych w leczeniu raka i HIV.

Terapia tym zielem zwiększa wrażliwość na promienie słoneczne. Z tego powodu należy wówczas unikać ekspozycji na słońce. W przeciwnym wypadku może dojść do poparzeń słonecznych.

Ponadto dziurawca nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią.