Owoce to bogate źródło witamin, minerałów i błonnika. Należy jednak pamiętać, że pora ich spożywania znacząco wpływa na to, jak przetwarza i wykorzystuje je nasz organizm. Nie tylko rodzaj owocu, ale nawet godzina, o której go spożywamy może mieć wpływ na to, jak wykorzystuje je nasz organizm.

Co daje codzienne jedzenie warzyw?

Korzyści z jedzenia owoców i warzyw nie sposób przecenić. Regularne spożywanie warzyw i owoców wpływa pozytywnie na zdrowie, m.in. przeciwdziałając rozwojowi różnych chorób takich jak nowotwory, choroby układu pokarmowego czy choroby krążenia. Ponadto, wspiera pracę układu odpornościowego, spowalnia procesy starzenia się organizmu, korzystnie wpływa na wygląd sylwetki, cery i włosów, a także wspomaga leczenie nadwagi i otyłości. Badania świadczą również o tym, że codzienne spożywanie warzyw i owoców może pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie.

Im większa różnorodność - tym lepiej

Im większa różnorodność zjadanych owoców i warzyw, tym więcej cennych składników dostarczamy organizmowi. Z tego względu warto jeść warzywa i owoce m.in. ze wszystkich grup… kolorystycznych. Z fioletowych może to być bakłażan, śliwki i borówki, a z zielonych - brokuł, brukselka oraz kiwi. Wśród czerwonych szczególnie cenne są papryka, pomidor i truskawki, a z pomarańczowych – dynia, marchew i pomarańcze. Warto sięgnąć także po tzw. białe warzywa i owoce. To np. cebula, czosnek, jabłko, gruszka.

O jakiej porze nie powinno się jeść owoców? Kiedy szczególnie warto po nie sięgnąć?

Najlepszy czas na jedzenie owoców to poranek. Przede wszystkim owoce na śniadanie lub drugie śniadanie mogą pobudzić mózg do pracy i zapewnić energię na cały dzień. Ponadto, w pierwszej połowie dnia tempo metabolizmu jest wysokie. Enzymy trawienne działają więc sprawnie, a dostarczona energia jest zużywana do popołudnia.

Owoców nie warto natomiast jeść… na deser. Spożycie owoców po obfitym posiłku może prowadzić do fermentacji i związanych z nią problemów trawiennych. Cukry proste zawarte w owocach nie zostaną wówczas w pełni przyswojone, a nadmiar kalorii odłoży się wówczas w postaci tkanki tłuszczowej. Z tego powodu owoce lepiej zjeść ok. kwadrans przed posiłkiem lub ok. 1-4 godzin po posiłku.

Również spożywanie owoców po południu i wieczorem nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ metabolizm organizmu spowalnia w tym czasie. W takiej sytuacji, podobnie jak po posiłku, zawarty w owocach cukier może odkładać się w postaci tkanki tłuszczowej. Dlatego nie warto sięgać po owoce tuż przed snem.

Warzywa – o jakiej porze najlepiej je jeść, a kiedy lepiej ich nie spożywać?

Warzywa z powodzeniem mogą być częścią kolacji, np. w postaci surówki lub sałatki. Są bowiem lekkostrawne – zwłaszcza gdy są gotowane, np. na parze. W przypadku warzyw reguły nie są więc tak bardzo restrykcyjne jak w przypadku owoców, a lista warzyw, które warto ograniczyć przed snem, jest krótka.

Wieczorem warto unikać warzyw, które są trudniejsze w trawieniu i które mogą powodować np. wzdęcia czy utrudniać zasypianie. Wśród nich są m.in. bób, fasola, kalafior czy kapusta pekińska (które za to świetnie nadadzą się jako np. dodatek do obiadu). Wieczorem warto postawić szczególnie na warzywa o niskim indeksie glikemicznym, takie jak seler, buraki czy rzodkiewka.

W przypadku warzyw znaczenie ma także sposób ich przygotowania. Niektóre osoby mogą mieć trudności z trawieniem surowych owoców i warzyw, szczególnie jeśli mają wrażliwy żołądek lub problemy z trawieniem. Spożywanie dużych ilości surowych produktów przed snem może spowodować dyskomfort żołądkowy, wzdęcia lub zgagę, co może utrudnić zasypianie.