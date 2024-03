Szpinak – popularne warzywo

Szpinak warzywny jest gatunkiem rośliny jednorocznej z rodziny szarłatowatych. Jest jednym z trzech gatunków szpinaku i pochodzi prawdopodobnie z południowo-zachodniej Azji. W Polsce szpinak uprawiany był już w XVII wieku.

Szpinak jest łatwy w uprawie i posiada krótki okres wegetacji. Jego część użytkową stanowią liście. Na rynku dostępne są w wersji świeżej, mrożonej i konserwowej. Szpinak spożywać można zarówno surowy, jak i gotowany. Chętnie podawany jest z sałatkami i kanapkami. Stanowi też świetny dodatek do zup, sosów i makaronów. Natomiast osoby dbające o zdrową dietę i szczupłą sylwetkę często dodają go do koktajli.

Szpinak i jego cenny skład

Szpinak bogaty jest w witaminy A, C, E i K. Zawiera ponadto ważne minerały, w tym magnez, cynk, jod, żelazo, mangan, potas, kwas foliowy i miedź. Ma w swoim składzie również silne przeciwutleniacze takie jak karotenoidy i flawonoidy, chroniące organizm przed działaniem wolnych rodników, spowalniające procesy starzenia i zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwory.

Szpinak stanowi także nieodłączny element zdrowej diety, której zadaniem ma być pomoc w schudnięciu. Obok cennych witamin i minerałów posiada składniki, które pomagają w tym procesie. Jest przy tym niskokaloryczny.

Szpinak, mimo bogactwa swoich składników, nie jest jednak polecany wszystkim. Zawiera kwas szczawiowy, który jest odpowiedzialny za wypłukiwanie wapnia z organizmu. Z tego powodu nie powinien być jedzony zwłaszcza przez osoby cierpiące na kamicę nerkową, dnę moczanową, reumatyzm i zapalenie stawów.

Szpinak na odchudzanie. Dlaczego jest skuteczny?

Szpinak ma niską kaloryczność – w 100 g jest zaledwie 17 kalorii. Świeży szpinak bowiem w 90 proc. składa się z wody, dzięki której wykazuje działanie oczyszczające. W związku z tym osoby na diecie odchudzającej mogą spożywać go bez obaw nawet w większych ilościach. Dostarczą swojemu organizmowi wielu cennych składników i unikną przy tym nadmiaru kalorii.

Ponadto szpinak będzie pomocny w procesie odchudzania jeszcze z jednego powodu. Zawiera dużo błonnika, co wspomaga procesy trawienia, a dodatkowo zapewnia na dłużej uczucie sytości. To z kolei minimalizuje ryzyko niewskazanego na diecie podjadania między posiłkami. Jedzenie szpinaku wpływa jednak nie tylko na redukcję apetytu, ale również na nabranie zdrowych nawyków żywieniowych. Warzywo to zmniejsza bowiem chęć jedzenia niezdrowych posiłków takich jak dania typu fast food czy słodycze. Także z tego powodu przyczynia się do utraty wagi.

Szpinak na odchudzanie. Czym są tylakoidy?

Szpinak na odchudzanie polecany jest jeszcze z powodu innego składnika, który zawiera. Są to tylakoidy, czyli struktury, które wchodzą w skład budowy chloroplastów. Tylakoidy hamują rozkładanie w jelitach tłuszczów pochodzących z posiłków, a tym samym na dłużej zapewniają uczucie sytości. Efekt ten nie będzie jednak widoczny w przypadku spożywania świeżych lub gotowanych liści szpinaku. Muszą zostać one poddane procesowi rozdrobnienia, przesączenia i ponownego rozdrobnienia. Dopiero wówczas z komórek rośliny uwalniane są tylakoidy.

Nie powinno więc dziwić, że to właśnie szpinak jest składnikiem wielu zdrowych i jednocześnie odchudzających koktajli. Dodanie do nich innych warzyw i owoców sprawia, że wykazują nie tylko właściwości odchudzające, ale również prozdrowotne. Poprawiają samopoczucie, wzmacniają nasz organizm, wspierają jego odporność i zapobiegają wielu chorobom.

Należy jednak mieć na uwadze, że samo jedzenie szpinaku nie wystarczy, aby uzyskać wymarzoną sylwetkę. Niezbędne jest stosowanie zbilansowanej diety, zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki ruchu i snu.