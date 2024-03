Na skórce cytryny znajduje się mnóstwo konserwantów, które mogą szkodzić twojemu zdrowiu. Niebezpieczne związki (m.in. imazalil) wykorzystywane w celu przedłużenia świeżości owoców z łatwością wnikają do organizmu. Sprawdź, na co uważać!

Jakie szkodliwe substancje znajdziesz na cytrusach?

Aby sprawdzić, jakie konserwanty zostały użyte w przypadku zabezpieczenia cytrusów przed gniciem, warto dokładnie przeczytać załączoną do nich etykietę. Jeżeli kupujesz np. cytryny w siatce, informacje o użytych środkach znajdziesz na dołączonej metce. W przypadku owoców, które leżą pojedynczo, lista konserwantów powinna znajdować się na skrzynce lub na papierowym kartonie. Koniecznie zwróć na to uwagę przy kolejnych zakupach.

Okazuje się, że na cytrynie, która, zanim trafi do Polski, musi przepłynąć nawet pół świata, mogą znajdować się:

tiabendazol – mający szkodliwy wpływ na układ nerwowy,

– mający szkodliwy wpływ na układ nerwowy, wosk – przyczyniający się do powstawania reakcji alergicznych,

– przyczyniający się do powstawania reakcji alergicznych, ortofenylofenol – wywołujący mdłości i oddziałujący negatywnie na pracę serca,

– wywołujący mdłości i oddziałujący negatywnie na pracę serca, imazalil – zapobiegający pleśnieniu owoców klasyfikowany przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA) jako środek kancerogenny oraz uszkadzający układ nerwowy i rozrodczy.

Wymienione substancje mogą znajdować się także na pomarańczach i mandarynkach oraz bananach. Okazuje się, że wystarczy zjeść kilka owoców w ciągu dnia pokrytych konserwantami, aby przekroczyć limit spożycia tych składników i zwiększyć ryzyko zachorowania na raka.

Co zrobić, aby uniknąć szkodliwych konserwantów?

Jeżeli chcesz uniknąć spożywania niebezpiecznych dla zdrowia substancji, którymi konserwowane są m.in. cytrusy, przed ich spożyciem dokładnie wyszoruj skórę szczoteczką. Zrób to nawet wtedy, gdy obierasz potem pomarańczę lub mandarynkę. Możesz także zostawić owoce na kilka minut w mieszance wody i sody oczyszczonej, która usunie pozostałe zanieczyszczenia, bakterie oraz brud.

Czy woda i herbata z cytryną jest zdrowa?

Pamiętaj, że najlepiej nie wrzucać cytryny ze skórką do wody czy herbaty. O wiele lepszym sposobem będzie odkrojenie zewnętrznej części i dodanie do napoju wyłącznie miąższu lub po prostu wyciśnięcie soku do wody.

W przypadku zaparzania herbaty bardzo ważny jest też fakt, aby usunąć z filiżanki fusy przed dodaniem cytryny. W innym przypadku aluminium znajdujące się w herbacie wejdzie w reakcję z kwaśnym sokiem i wytworzy się cytrynian glinu. Trwające na świecie badania mówią o tym, że może on być szkodliwy dla zdrowia, ponieważ odkłada się m.in. w mózgu i może przyczyniać się do powstania choroby Alzheimera.