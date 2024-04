Trudno jest zasnąć, gdy w brzuchu burczy z głodu. Trudno też zasnąć po obfitym posiłku. Czy istnieje konkretna pora, o której bez obaw można zjeść kolację? Tak. Ale w zależności od konkretnej osoby i sytuacji jest ona… inna.

O której godzinie powinno się jeść kolację?

Warto pamiętać, że pora, o której powinno się jeść ostatni posiłek w ciągu dnia zależy od rytmu dobowego konkretnej osoby. Każda osoba ma swój własny wewnętrzny zegar biologiczny – tzw. chronotyp.

U osób potocznie nazywanych skowronkami melatonina zaczyna wydzielać się wcześniej, około godziny 19.00. Z kolei u osób nazywanych sowami melatonina może się zacząć wydzielać nawet około godz. 23. To oznacza, że ostatni posiłek spożywany o godz. 20 będzie za późny dla skowronków i zbyt wczesny dla sów. Oznacza to, że nie istnieje konkretna godzina, która jest najbardziej odpowiednia na spożycie ostatniego posiłku dnia.

Kiedy powinno się jeść kolację?

Różny rytm dobowy różnych osób sprawia, że to nie godzina świadczy o tym, kiedy jest najlepsza pora na kolację. Uważa się, że kolacja powinna być zjedzona ok. 3-4 godziny przed snem. Zapobiega to zarówno problemom trawiennym i problemom z zaśnięciem, jak i pojawieniem się głodu przed snem.

Czym grozi zbyt późne jedzenie kolacji?

Późne jedzenie kolacji może powodować m.in. zaburzenia snu, prowadzić do niestrawności, zgagi lub dyskomfortu żołądkowego. Może także wywoływać wzmożone uwalnianie insuliny, co może z kolei prowadzić do wzrostu poziomu cukru we krwi, który może być niebezpieczny zwłaszcza dla osób z cukrzycą lub problemami z nadwagą. Badania sugerują również, że późne jedzenie kolacji może wpływać na metabolizm powodując obniżenie tempa przemiany materii.

Ważna nie tylko pora

Badania sugerują, że istotna jest nie tylko pora, ale także kaloryczność posiłku. Okazuje się, że spożycie 50 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego na ok. 8 godzin przed snem wiąże się ze szczupłą sylwetką, podczas gdy spożycie tak kalorycznego posiłku przed snem na 4 godziny przed snem - silnie powiązane jest z nadwagą i otyłością.

To oznacza, że ostatni posiłek w ciągu dnia nie powinien być największym i najbardziej kalorycznym. Dużo zdrowiej jest zjeść większy, bardziej obfity obiad lub śniadanie niż kolację.

Warto pamiętać, że niezwykle istotne jest także utrzymanie tzw. postu nocnego, czyli ok. 10-12 godzin przerwy w spożywaniu pokarmów. Umożliwia to bowiem działanie naturalnych mechanizmów oczyszczających układ pokarmowy.