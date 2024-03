Melon należy do rodziny dyniowatych i pochodzi z Afryki, gdzie zaczął być uprawiany ponad trzy tysiące lat temu. Wówczas traktowany był jak soczysty owoc, który gasił pragnienie. Następnie pojawił się na Bliskim Wschodzie, skąd zaczął być eksportowany na światową skalę, co sprawiło, że stał się niezwykle popularny.

Melon, czyli… krewny ogórka

Czy wiesz, że melon jest warzywem? Jest to gatunek ogórka z jadalnym owocem, który w smaku przypomina arbuza. Melon ma słodki, soczysty miąższ i miodowy smak. Ma też niski indeks glikemiczny. Niestety, większość z nas sięga po niego dość rzadko. Najczęściej występuje jako dodatek do deserów lub sałatek owocowych, czasem jako dodatek do drinków.

Tymczasem melon ma szerokie działanie prozdrowotne. Bogaty jest w wiele ważnych i cennych dla zdrowia substancji odżywczych, które m.in. przyspieszają spalanie tłuszczu, a nawet... ułatwiają zasypianie. Co więcej, roślina ta ma też działanie oczyszczające. Jakie dokładnie właściwości ma melon?

Melon. Właściwości odżywcze

Melon to cenne źródło składników odżywczych, które mogą przynieść korzyści zdrowotne przy regularnym spożywaniu. Przede wszystkim melon zawiera:

Dużą ilość wody , co czyni go doskonałym owocem do nawadniania organizmu, szczególnie w czasie upałów.

, co czyni go doskonałym owocem do nawadniania organizmu, szczególnie w czasie upałów. Bogactwo witamin i minerałów. Melon dostarcza organizmowi szereg witamin, takich jak witamina C, witamina A (w postaci beta-karotenu), a także witaminę K, witaminy z grupy B (w tym witaminę B6 i kwas foliowy) oraz minerały, takie jak potas i mangan.

Melon dostarcza organizmowi szereg witamin, takich jak witamina C, witamina A (w postaci beta-karotenu), a także witaminę K, witaminy z grupy B (w tym witaminę B6 i kwas foliowy) oraz minerały, takie jak potas i mangan. Błonnik. Melon zawiera również błonnik, który pomaga w regulacji trawienia poprawiając perystaltykę jelit i zapobiegając zaparciom.

Melon zawiera również błonnik, który pomaga w regulacji trawienia poprawiając perystaltykę jelit i zapobiegając zaparciom. Przeciwutleniacze. Dzięki zawartości witaminy C, beta-karotenu i innych przeciwutleniaczy, melon pomaga w zwalczaniu wolnych rodników w organizmie, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób serca, nowotworów i innych schorzeń związanych ze stresem oksydacyjnym.

Jakie właściwości prozdrowotne ma melon?

Melon jest niskokaloryczny, co sprawia, że można go spożywać bez obaw o nadmiar kalorii. Świetnie wspomaga również hydratację. Z uwagi na wysoką zawartość wody i elektrolitów, pomaga skutecznie uzupełniać płyny i elektrolity po treningu lub w czasie upałów.

Jest również przydatny dla osób, które dbają o swoją skórę. Wspiera bowiem produkcję kolagenu i chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie UV. Wreszcie, melon pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Potas w nim zawarty odpowiada bowiem na kontrolę poziomu sodu w organizmie.

Melon również… ułatwia zasypianie

Melon w znacznej mierze składa się z wody. Poza tym zawiera cytrulinę, czyli substancję, która przyspiesza spalanie tłuszczu. Melona możemy więc bez obaw włączyć do naszej diety gdy dbamy o linię i szczupłą sylwetkę. 100 gramów owocu zawiera zaledwie 33 kalorie. Ale to nie wszystko….

Melon może być pomocny w poprawie jakości snu z powodu zawartego w nim tryptofanu. Tryptofan jest prekursorem serotoniny i melatoniny, czyli dwóch neuroprzekaźników związanych ze snem i regulacją rytmu snu.