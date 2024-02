Sok z buraka i jabłka – dar natury na wyciągnięcie ręki

Wypicie o poranku szklanki świeżo wyciśniętego i wartościowego soku to doskonały przepis na dobre samopoczucie w ciągu całego dnia. Ciekawą propozycję w tym zakresie stanowi sok z buraka i jabłka. Jest niedrogi, prosty w przygotowaniu i ma wiele dobroczynnych właściwości. Składniki do niego mamy zazwyczaj w naszym domu lub znajdziemy je w pobliskim warzywniaku.

Sok z buraka i jabłka stanowi prawdziwy zastrzyk energii. Idealnie sprawdzi się więc jako pierwszy napój pity o poranku. Z powodzeniem zastąpi filiżankę aromatycznej kawy i tak samo jak ona pobudzi nas do działania.

Właściwości soku z buraka i jabłka

Przypływ sił witalnych po wypiciu szklanki tego soku nie stanowi jedynej jego zalety. Dostarcza nam on bowiem wielu cennych witamin (w tym głównie witaminy A, C i witamin z grupy B) i składników mineralnych, dzięki czemu wzmacnia nasz organizm, wspiera jego odporność i pomaga w walce z infekcjami. Burak stanowi źródło antyoksydantów i kwasu foliowego. Słynie też z dużej zawartości cennego dla naszego organizmu żelaza, przez co jest polecany osobom cierpiącym na anemię. Z kolei jabłko bogate jest w fosfor, magnez, beta-karoten i witaminę E.

Sok z buraka i jabłka pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy oraz reguluje ciśnienie krwi. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów i udarów. W związku z tym jest polecany szczególnie osobom borykającym się z wysokim ciśnieniem. Dodatkowo obniża poziom cukru we krwi. Wykazuje też działanie moczopędne, a zatem pomaga pozbyć się toksyn z organizmu.

Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego reguluje procesy trawienia, przyspiesza metabolizm i przeciwdziała zaparciom. Ponadto na dłużej zapewnia uczucie sytości. Wszystko to sprawia, że wspiera odchudzanie i jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce o szczupłą sylwetkę.

Sok z buraka i jabłka bogaty jest w magnez, który istotny jest dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Picie tego napoju przynosi więc korzyści dla układu nerwowego. Obniża poziom stresu i dzięki temu uspokaja.

Sok z buraka i jabłka. Przepis

Składniki:

4 buraki,

2 jabłka,

ewentualne dodatki (odrobina soku z pomarańczy lub marchewki oraz mięta, bazylia, natka pietruszki).

Przygotowanie: