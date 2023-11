Przepisów na szarlotkę jest mnóstwo. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na taką na cieście kruchym, ucieranym czy może drożdżowym… jabłka muszą być odpowiednio dobrane i doprawione. Te owoce są niezwykle popularne, ich odmian jest mnóstwo.

Do szarlotki najlepiej nadają się te twarde i kwaskowate. Można je kupić znacznie wcześniej, a żeby dłużej zachowały świeżość po prostu przechowywać w papierze. Najlepsze do szarlotki są tradycyjnie szare renety, antonówki czy glostery czy pirosy. Ze słodszych sprawdzą się championy i ligole. Coraz więcej zwolenników mają także wypieki z jabłkami mutsu. To odmiana pochodząca z Japonii, otrzymana ze skrzyżowania golden delicious i indo. Ich miąższ jest dość ścisły i średnio twardy, soczysty, kwaskowaty i bardzo smaczny.

Jak przesmażyć jabłka?

Jabłka obierz ze skórki, usuń gniazda nasienne. Możesz je zetrzeć na tarce, pokroić w plasterki lub kostkę, jak lubisz. Przełóż je na patelnię, dodaj sok z cytryny i przesmażaj ok. 20 minut. Potem dopraw je do smaku: przyda się cukier waniliowy, cynamon, odrobina kardamonu, goździków.

Przesmażaj jeszcze około 10 minut. Po wystudzeniu są idealne do szarlotki. Mus powinien być gęsty, by nie namoczył zbytnio ciasta. Dlatego tak polecane są odmiany kwaśne, które mają mniej soku. Jeśli twój mus mimo prażenia jest dość rzadki, trzeba go zagęścić. Przyda się do tego kisiel jabłkowy lub mąka ziemniaczana.

Surowe jabłka do szarlotki

To też jest dobra opcja. Surowe jabłka świetnie sprawdzają się np. do tarty czy szarlotki na kruchym spodzie. Wymagają jednak krótkiego przygotowania. Owoce obierz, pokrój w ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Każdą ćwiartkę pokrój w plasterki. Przełóż je do miski dopraw je do smaku cynamonem, sokiem z cytryny lub limonki, miodem oraz dodaj kisiel cytrynowy lub mąki ziemniaczanej. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw. Po 20 minutach jabłka będą bardziej kruche i puszczą jeszcze trochę soku. Przejdą też smakiem cynamonu, miodu oraz soku z cytryny. Odsącz je i układaj na cieście.