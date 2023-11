Dieta kojarzy ci się z przygotowywaniem koktajli i piciem soków? Coś w tym jest, ale na pewno nie powinny one bazować tylko na owocach, które zawierają dużo cukru. Wtedy ich kaloryczność gwałtownie wzrasta. Znacznie lepiej postawić na soki warzywne, a zwłaszcza pomidorowy. W jednym z ostatnich wydań "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler zachwycała się jego smakiem i wprowadziła na stałe do menu lokalu w Łodzi, w którym przeprowadzała zmiany. Jednak prawda jest taka, że nie trzeba wybierać się do restauracji, ani samemu wyciskać soku, bo można dostać dobrej jakości soki pomidorowe w sklepie. Dlatego sok pomidorowy zawsze możemy mieć pod ręką.

Reklama

Dlaczego sok pomidorowy jest taki dobry?

Pierwsza zaleta soku pomidorowego, jest niskokaloryczny, zwłaszcza w porównaniu do innych soków warzywnych lub owocowych. Pomidory słynną z dużej zawartości potasu, który m.in. ułatwia wydalanie płynów. Gdy w diecie go brakuje, może to mieć wpływ na to, że metabolizm zwalnia. A wtedy odchudzanie jest bardzo utrudnione. Sok pomidorowy ma także niski indeks glikemiczny, pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Dzięki temu po wypiciu soku z pomidorów szybko nie poczuje się głodu. Dodatkowo jest bogaty w błonnik, który daje uczucie sytości i poskramia apetyt. Sok pomidorowy jest też bogaty w witaminy. O tej porze roku szczególnie ważne są C i A, bo wzmacniają odporność. Znajdują się w nim też antyoksydanty, które oczyszczają organizm z toksyn.

Reklama

Reklama

Sok pomidorowy gotowy czy zrobiony samodzielnie?

Gdy kupujemy gotowy sok, warto zerknąć na etykietę. W jego składzie lepiej wystrzegać się cukru i soli. Ten pierwszy, wiadomo dodatkowe kalorie. Z kolei sól prowadzi do tego, że działanie potasu nie jest takie skuteczne i zatrzymuje wodę w organizmie. Dlatego najlepiej sprawdzą się soki bez tych dodatków - świeże z krótkim terminem do spożycia. Jeśli chcesz zrobić sok z pomidorów samodzielnie, to też nie jest skomplikowane. Obierz je ze skórki i pokrój je na cząstki, a potem użyj blendera (lub sokowirówki, wyciskarki). Dopraw go ulubionymi przyprawami – idealnie sprawdzi się bazylia, oregano i tymianek, a także czosnek czy odrobina chili.