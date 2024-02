Jak sprawdzić świeżość mięsa? Zacznij od opakowania

Pierwszym i najprostszym krokiem jest sprawdzenie daty przydatności do spożycia na opakowaniu. Pamiętaj, że im dłuższa data, tym mięso będzie bardziej świeże. Warto również zwrócić uwagę na datę uboju.

Reklama

Zwróć uwagę na opakowanie

Reklama

Szczelność opakowania jest ważna dla utrzymania świeżości mięsa. Opakowanie powinno być nieuszkodzone, bez śladów przecieków czy napompowania, co mogłoby wskazywać na rozwój bakterii wewnątrz. Sprawdź również, czy mięso nie jest sprzedawane w opakowaniu z nadmierną ilością płynu lub krwistej wydzieliny, co również może sugerować, że mięso zaczęło się psuć albo dodano do niego dużą ilość ulepszaczy.

Warto również zwrócić uwagę na papierową podkładkę położoną pod mięsem w opakowaniu. Suchy papier sugeruje, że mięso zostało umieszczone na nim niedawno i nie zdążyło oddać dużo wilgoci. Natomiast, gdy papier jest mokry i ma różowawe zabarwienie, może to wskazywać, że mięso nie jest już w najlepszym stanie świeżości.

Jak sprawdzić świeżość mięsa? Wykorzystaj swoje zmysły

Oceń kolor mięsa

Kolor mięsa może wiele powiedzieć o jego świeżości. Świeże mięso wołowe ma ciemnoczerwoną barwę, drób powinien być różowy z jasnymi odcieniami, a wieprzowina – bladoróżowa. Zmiany koloru na szarość albo pojawienie się zielonych lub matowych plam mogą wskazywać na to, że mięso zaczyna się psuć.

Sprawdź wszystkie kawałki mięsa w paczce

Mięso w opakowaniach często jest prezentowane w sposób, który ma przyciągnąć uwagę kupującego. Najbardziej atrakcyjne kawałki umieszczane są na wierzchu, podczas gdy te mniej estetyczne skrywane są w głębi opakowania. Mimo to, w przypadku mięsa w opakowaniach, istnieje prosty sposób na weryfikację jego jakości. Wystarczy delikatnie potrząsnąć opakowaniem, co spowoduje przemieszczenie się mięsa i umożliwi dokładną ocenę stanu wszystkich kawałków.

Sprawdź konsystencję mięsa – ,,test palca’’

Świeże mięso powinno być sprężyste, zwarte i elastyczne. Jeśli po naciśnięciu palcem mięso nie wraca do swojego pierwotnego kształtu lub jest lepkie, może to świadczyć o jego złej jakości. Ta metoda jest szczególnie przydatna przy ocenie mięsa pakowanego.

Sprawdź zapach mięsa

Jeśli już zakupisz pakowane mięso, to po otwarciu sprawdź, jaki ma zapach. Świeże mięso powinno mieć łagodny zapach. Zepsute mięso z kolei wydziela nieprzyjemny, słodkawy zapach.

Jeśli masz wątpliwości co do świeżości mięsa, nie wahaj się zapytać sprzedawcy lub rzeźnika. Mogą oni dostarczyć cennych informacji o pochodzeniu mięsa, jego świeżości i najlepszym sposobie przygotowania.