Koktajle to doskonały pomysł na zdrowy i pożywny posiłek, który przygotujemy w kilka chwil z niewielu składników. Możemy zabrać je ze sobą i cieszyć się ich smakiem poza domem. Wiele z nich ma właściwości odchudzające. Zalicza się do nich smerfowy koktajl. Podpowiadamy, jak go przygotować.