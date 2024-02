Czym są otręby?

Otręby są produktem ubocznym powstałym w trakcie procesu przemiału na mąki i kasze takich zbóż jak przede wszystkim pszenica, żyto, owies i ryż. Pozyskuje się je również przy przemiale tzw. zbóż rzekomych takich jak np. gryka i komosa ryżowa. Otręby stanowią przede wszystkim zewnętrzną – bardzo wartościową – warstwę ziarna, tzw. okrywę owocowo-nasienną.

Dlaczego warto jeść otręby?

Otręby – mimo że stanowią produkt uboczny procesu przemiału zbóż – zawierają wiele wartościowych składników. Są bogate w witaminy (w tym witaminy z grupy B) oraz minerały (m.in. magnezu, cynku, potasu). Cenione są jednak przede wszystkim za wysoką zawartość błonnika pokarmowego, który poprawia perystaltykę jelit, odpowiada za sprawne funkcjonowanie układu pokarmowego i wspomaga trawienie. Regularne spożywanie otrębów pomaga zapobiegać zaparciom. Natomiast ze względu na to, że w dużej części są nieprzyswajalne przez organizm, a jednocześnie zapewniają uczucie sytości, polecane są osobom będącym na diecie odchudzającej.

Spożywanie otrębów niesie szereg jeszcze innych korzyści. Ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, obniża poziom złego cholesterolu LDL, reguluje poziom glukozy we krwi i pozytywnie wpływa na rozwój właściwej flory bakteryjnej. Ponadto zmniejsza ryzyko zachorowania na raka żołądka i raka jelita grubego.

Otręby nie powinny być jednak zjadane w zbyt dużej ilości. Wskazane ich dziennie spożycie to 2-3 łyżki. Jedzone w nadmiarze mogą przyczynić się do problemów ze strony układu pokarmowego.

Rodzaje otrębów i ich właściwości

Najpopularniejsze wśród otrąb są otręby pszenne. Wyróżniają się one bardzo dużą zawartością błonnika pokarmowego. Z tego powodu są najczęściej wybierane przez osoby będąca na diecie odchudzającej. Otręby pszenne nie są jednak zalecane osobom cierpiącym na schorzenia układu moczowego.

Otręby owsiane zawierają najmniej błonnika spośród wszystkich otrąb, jednak należy on do tzw. beta-glukanów, które wyściełają przewód pokarmowy od wewnątrz i chronią jego śluzówkę przed podrażnieniami. Z tego względu otręby owsiane są uważane za najzdrowsze. Ponadto mają wysoką zawartość kwasu linolowego.

Otręby żytnie wyróżniają się wysoką zawartością potasu i magnezu. Polecane są zwłaszcza osobom cierpiącym na choroby serca i nadciśnienie. Mają mniej błonnika od otrąb pszennych, ale więcej od owsianych.

Ciasteczka owsiane z otrębami. Przepis

Otręby ze względu na swój dosyć neutralny smak stanowią idealny dodatek do jogurtów, owsianek, kanapek, sałatek, surówek, koktajli, naleśników, zup i sosów. Z powodzeniem mogą również zastąpić panierkę do mięs. Można użyć ich też jako składnika do przygotowania dietetycznych deserów, w tym smacznych i zdrowych ciasteczek.

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych,

½ szklanki otrąb (owsianych lub pszennych),

3 łyżki mąki pszennej,

2 jajka,

2 ½ łyżki miękkiego masła,

3 łyżki miodu,

1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Przygotowanie: