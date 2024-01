Najbezpieczniej jest rozmrażać mięso na najniższej półce w lodówce. Niska temperatura ogranicza rozwijanie się szkodliwych bakterii i sprzyja zachowaniu odpowiedniej konsystencji oraz smaku mięsa. To jednak jest dość czasochłonne, gdyż takie powolne rozmnażanie trwa zwykle od 8 do 12 godzin. Wymaga też planowania posiłku wcześniej. Co zrobić w przypadku, gdy naprawdę nie masz czasu i potrzebujesz szybko rozmrozić mięso? Są na to sposoby. Jest tylko jeden warunek – mięso musi być przyrządzone jeszcze tego samego dnia, najlepiej od razu po rozmrożeniu. Nie nadaje się również do ponownego zamrożenia.

Wiele osób popełnia jeden błąd – zamrożone mięso zostawia po prostu na blacie, często w słońcu, w ciepłym pomieszczeniu, aby samo rozmroziło się w swoim czasie. Warto jednak pamiętać o tym, że już po 2 godzinach w mięsie mogą zacząć namnażać się szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy.

Mrożona pierś z kurczaka na sytuacje awaryjne

Czy wiesz, że nie zawsze musisz rozmrażać mięso przed jego obróbką termiczną? Możesz bowiem zamrożoną pierś z kurczaka od razu zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Zmrożone mięso drobiowe świetnie poddaje się ostrzom tarki!

Przepis na kotlety z zamrożonego kurczaka

Składniki (na około 5 kotlecików):

1 pierś z kurczaka

2 ugotowane ziemniaki

1 jajko

garść posiekanej pietruszki

sól, pieprz do smaku

2 łyżki bułki tartej

2 łyżki oleju

Mrożoną pierś z kurczaka oraz ziemniaki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dodaj jajko, przyprawy i pietruszkę. Całość dokładnie wymieszaj i uformuj małe kotleciki. Każdy z nich obtocz w bułce tartej i smaż na oleju, aż kotlety zarumienią się na złoty kolor. Wychodzą soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz. Podawaj je z ulubionymi dodatkami, np. z kolorową surówką, kaszą, ryżem czy ogórkiem kiszonym.

Najszybszy sposób na rozmrażanie mięsa

Jeśli masz kilkanaście minut wolnego czasu, wówczas skorzystaj z mikrofalówki lub piekarnika, ale tylko z funkcją „defrost”. Pozwala ona na precyzyjne i szybkie rozmrażanie bez naruszania struktury mięsa. Przed użyciem mikrofalówki lub piekarnika należy wyjąć mięso z opakowania czy worka oraz pozbyć się wszelkiego rodzaju tacek, papierków, folii. Czas rozmrażania mięsa zależy od wielkości porcji. Pół kilograma mięsa, np. wołowiny, rozmrozi się mniej więcej w 15 minut. Najszybciej rozmraża się drób, bo taka sama porcja powinna rozmrozić się w niecałe 10 minut.

Rozmrażanie mięsa w zimnej wodzie

Skutecznym sposobem, choć zajmującym nieco więcej czasu, jest rozmrażanie mięsa w wodzie. Wyjęte mięso z zamrażarki należy umieścić w woreczku, najlepiej takim ze szczelnym zamknięciem. Woreczek z mięsem umieść w garnku lub misce i zalej zimną wodą. Zmieniaj wodę co kilkanaście minut, aby zawsze była zimna. Mniejsze kawałki mięsa (do 500 gramów) rozmrożą się w ciągu godziny, a nawet krócej. Z kolei rozmrażanie większych porcji mięsa (do 2 kilogramów) zajmie już około 2–3 godzin.

Jak rozmrozić szybko rybę?

Ryba to de facto również mięso. Należy ją jednak rozmrażać umiejętnie, gdyż w przeciwieństwie np. do drobiu czy wołowiny bardzo łatwo jest zniekształcić ją lub popsuć smak poprzez nieodpowiednio przeprowadzony proces rozmrażania. Aby szybko rozmrozić rybę, wystarczy polewać ją chłodną wodą z kranu, stopniowo zwiększając jej temperaturę (ale nigdy nie gorącą – spowoduje to bowiem, że białko się zetnie, a mięso rybie będzie niesmaczne). Innym sposobem jest włożenie ryby do miski z wodą gazowaną lub mlekiem. W przypadku ryb etap rozmrażania można pominąć. Zamrożone kawałki można od razu włożyć w folię i zapiekać w piekarniku, np. z dodatkiem warzyw, czy dusić odpowiedni czas w sosie.

Zamrażarka wypełniona porcjami różnego rodzaju mięsa to sposób dla osób zabieganych, które zawsze chcą mieć pod ręką coś na obiad. Głęboko mrożone mięso zachowuje wszystkie odżywcze właściwości, a do tego może być miesiącami przechowywane w zamrażalniku i użyte, gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo rozmrażanie może przebiegać szybko i co najważniejsze – bezpiecznie. Należy tylko pamiętać, aby zamrożoną porcję mięsa od razu poddać obróbce termicznej.