Nie bój się mrożonek!

Mrożone ryby, jeśli zostaną poddane odpowiedniemu procesowi zamrażania i glazurowania (czyli pokrywania ich powierzchni cienką warstwą lodu), są zdrowe i nie stracą właściwości -smaku, koloru, kształtu, struktury. Jak sprawdzić w sklepie, czy są dobrej jakości?

Ryby mrożone bez opakowania nie powinna mieć żadnych plam i niepokojących zmian na powierzchni.

Unikaj paczkowanych ryb, których opakowanie jest wybrzuszone

Sprawdź na opakowaniu informację o glazurze. Ryby wysokiej jakości nie mają więcej niż 10 proc. glazury

Sprawdź, jaka jest zawartość ryby – najlepiej, aby mrożonka zawierała minimum 80 proc. mięsa ryby

Zakup świeżej ryby, w szczególności morskiej, nie zawsze jest możliwy. Tu z pomocą przychodzą mrożonki. Ryby niedługo po złowieniu są odpowiednio przygotowywane i poddawane procesowi mrożenia i glazurowania. Dzięki temu zachowują świeżość, ale także cenne składniki odżywcze. Niektóre gatunki w określonych miesiącach podlegają ochronie, dlatego dzięki mrożeniu są dostępne w sklepach przez cały rok.

Najzdrowsze mrożone ryby bogate w kwasy omega i witaminy (B, D) to:

Pstrąg – ma wyjątkowo delikatne i chude mięso

Łosoś atlantycki/pacyficzny – zawiera także witaminę A

Śledź matias – bardzo młody śledź. Mniej słony niż starsze odpowiedniki

W sklepie warto również zwrócić uwagę na dorsza, karpia czy mintaja.

Rozmrażanie ryby i pozbywanie się wilgoci

Profesjonalni kucharze radzą, aby ryby rozmrażać powoli. Najlepiej dzień przed planowanym smażeniem. Zamrożoną rybę umieść w misce lub na blaszce i wstaw do lodówki. Rybę możesz również rozmrażać w temperaturze pokojowej. Wówczas przygotowania zacznij rano. Umieść rybę w misce z wodą gazowaną bądź mlekiem. Jeśli wybierzesz mleko, wówczas zmniejszy ono charakterystyczny zapach mułu, który najczęściej towarzyszy rybom słodkowodnym. Dodatkowo sprawi, że ryba będzie bardziej kremowa w smaku.

Najszybszym sposobem na rozmrażanie ryby jest włożenie jej do mikrofalówki posiadającej funkcję rozmrażania, bądź do gorącej wody. Niestety taki zabieg może popsuć smak, zmienić kształt bądź spowodować, że ryba rozpadnie się na kawałki. Jeśli chcesz zjeść smaczny obiad z mrożoną rybą w roli głównej, lepiej zaplanuj jej przygotowywanie, gdy będziesz dysponować większą ilością czasu.

Gdy ryba się rozmrozi, wówczas należy dokładnie opłukać ją pod bieżącą wodą i pozbyć się ewentualnych resztek glazury. Następnie bardzo ważne jest staranne osuszenie ryby w ręczniku papierowym bądź na bawełnianej ściereczce.

Przyprawianie i smażenie ryby

Uniwersalne przyprawy, które podkręcą smak każdej ryby, to sól i pieprz. W kuchni warto jednak eksperymentować i tworzyć aromatyczne mieszanki. Przykładem jest np. połączenie soku z cytryny, czosnku, soli, pieprzu i rozmarynu. Smak ryby wzbogaci również dodatek tymianku, oregano, bazylii lub pietruszki. Zamiast soku można dodać startą skórkę z cytryny.

Jako panierka świetnie sprawdzi się mąka. Wystarczy dokładnie obtoczyć w niej rybę i od razu położyć na rozgrzanym tłuszczu. Panierkę można wzbogacić np. o kurkumę, mieloną paprykę, a nawet tarty parmezan. Dodatkowo rybę można panierować nie tylko w mące, ale również w jajku i na koniec w bułce tartej. Wówczas mięso będzie smaczniejsze i bardziej chrupkie z zewnątrz.

Idealny tłuszcz do smażenia ryby to oliwa z oliwek bądź masło klarowane. Rybę często przewracaj z jednej strony na drugą, co zapewni jej doskonałą chrupkość. W zależności od wielkości ryby czas smażenia wynosi około 3–5 minut z każdej strony. Po usmażeniu nie zapomnij pozbyć się nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.