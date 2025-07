Gdzie uczymy się gotować? Najczęściej w domu, od babć czy mam. Jak się okazuje, także znakomici szefowie kuchni czerpią inspiracje z domowych tradycji. Ten trik, który jest stosowany w najlepszych restauracjach, znają także niektóre gospodynie domowe. Dzięki temu rosół jest smaczny, przejrzysty i bursztynowy.

Jakie mięso jest najlepsze na rosół?

Aby ugotować dobry rosół, trzeba wziąć dobre mięso i dużo warzyw. Można ugotować rosół drobiowy - najsmaczniejszy wyjdzie, jeśli kupimy kurę z hodowli ekologicznej. Wielu amatorów ma rosół na wołowinie. Doskonale sprawdzą się pręga wołowa, goleń oraz szponder. Możecie dorzucić również kości szpikowe. Są też amatorzy łączenia w rosole mięsa wołowego i drobiowego.

Reklama

Łyżka dodana do rosołu podbija smak i wygląd zupy

Do rosołu dodajemy przyprawy, opaloną cebulę, czasem trochę grzybów. Jest jednak jeszcze jeden składnik, który sprawi, że rosół będzie wyjątkowy. To ocet. Dlaczego ocet ma tak dobry wpływ na rosół? Rozpuszcza tkanki chrzęstne i łączne w kościach, sprawiając, że wywar zyskuje głębię smaku i aromat. Co więcej, smak octu nie jest wyczuwalny w zupie, ale nie można go dodać oczywiście zbyt wiele. Jedna łyżka octu na 5-litrowy garnek rosołu wystarczy. Jaki ocet wlewamy do rosołu? Może być to ocet spirytusowy, winny czy jabłkowy.

Kiedy dodać ocet do rosołu?

Ocet do rosołu dodajemy pod koniec gotowania. Rosół nie tylko zyska na smaku. Będzie też klarowny.