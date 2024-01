Po pierwsze ostrożność

Zanim przejdziemy do metod czyszczenia, warto wiedzieć, co można zrobić, aby uniknąć tego uciążliwego problemu. Jeśli używasz kuchni indukcyjnej, sprawdź czy na pewno stosujesz odpowiednie garnki. Nie wszystkie nadają się do tego rodzaju płyt kuchennych. Staraj się pilnować czasu gotowania, a w przypadku gęstszych potraw szczególnie zwracaj uwagę na ich regularne mieszanie. Wpływ na przypalanie może mieć także zużycie naczynia, Im garnek jest starszy, tym łatwiej go zarysować, a co za tym idzie, jedzenie będzie do niego częściej przywierać.

Sposoby na usunięcie spalenizny

Reklama

Przypalony garnek nie oznacza od razu, że musisz się go pozbywać. Istnieje wiele skutecznych, domowych sposobów, które pomogą oczyścić naczynie. Oto kilka z nich:

Reklama

Ciepła woda i płyn do mycia naczyń

To mało inwazyjna metoda, więc dobrze zacząć właśnie od niej. Pierwszym krokiem jest zalanie przypalonego garnka gorącą wodą. Następnie dodaj trochę płynu do mycia naczyń. Pozostaw garnek na kilkanaście minut, aby zabrudzenia nasiąknęły wodą. Po upływie tego czasu wylej wodę i spróbuj usunąć spaleniznę gąbką. Zawsze pamiętaj o możliwie delikatnym szorowaniu, żeby nie uszkodzić powierzchni garnka.

Reklama

Ocet

Polej dno przypalonego garnka octem, ewentualnie dodaj trochę soli i podgrzej naczynie. Gdy ocet zacznie się gotować, wyłącz ogień, odczekaj aż płyn się trochę ostudzi i spróbuj usunąć spaleniznę przy pomocy gąbki lub drewnianej szpatułki. Pamiętaj, że ocet może powodować matowienie powierzchni garnka, dlatego też nie zaleca się stosowania go do garnków emaliowanych.

Soda oczyszczona

Posyp obficie dno przypalonego garnka sodą oczyszczoną i dodaj nieco wody, aby w ten sposób utworzyć pastę. Pozostaw mieszaninę na dnie garnka przez noc, a następnego dnia całość spróbuj usunąć gąbką. Należy przy tym pamiętać, że powyższy sposób nie będzie skuteczny w przypadku garnków aluminiowych.

Cytryna

Przy mniejszych zabrudzeniach pomocna może okazać się również cytryna, którą należy pokroić i natrzeć przypalone miejsce, po czym zalać je ciepłą wodą. Garnek zostaw na kilka godzin, a następnie go umyj. Zamiast użycia owocu można posypać dno garnka kwaskiem cytrynowym. Podobnie jak wcześniej – ta metoda może być nieskuteczna, jeśli używasz aluminiowych garnków.

Zastosowanie pary

Jeśli masz dostęp do parownicy, wykorzystaj ją do czyszczenia przypalonego garnka. Para ma właściwości rozpuszczające, które pomogą w usunięciu spalenizny, a do tego dezynfekuje czyszczoną powierzchnię. Wystarczy skierować strumień pary na zabrudzone miejsce, a następnie spróbować usunąć spaleniznę. Ta metoda jest skuteczna zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz garnka.

Czyszczenie przypalonego garnka. Na co uważać?

Nie zaleca się używania druciaka lub innych podobnych przedmiotów do czyszczenia przypalonego garnka. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni naczynia.

Zwróć również uwagę na materiał, z którego wykonany jest garnek. Przykładowo żeliwne naczynia mogą zardzewieć, jeśli zbyt długo będziesz je namaczać. Z kolei emaliowane należy czyścić z zastosowaniem delikatniejszych detergentów. Garnki ze stali nierdzewnej są natomiast wyjątkowo wytrzymałe i można usuwać z nich zabrudzenia za pomocą niemal wszystkich domowych sposobów.

Jeśli garnek jest stary lub mocno zniszczony, najlepiej po prostu go wymienić. W niektórych przypadkach przypalanie staje się nawracającym problemem ze względu na uszkodzoną powierzchnię, a nie np. zbyt długi czas gotowania.