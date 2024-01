Witaminy z grupy B, witaminy A, C i E, cenne minerały takie jak wapń, magnez czy fosfor, a na dodatek flawonoidy, aminokwasy i składniki o działaniu antyoksydacyjnym – to wszystko w łatwy sposób możesz włączyć do swojej diety. Poznaj najzdrowsze dodatki do dań!

Nasiona chia

Nasiona chia, czyli szałwia hiszpańska, to skarbnica cennych składników odżywczych. Nasiona chia są źródłem głównie błonnika pokarmowego, ale bogate są także w takie składniki mineralne jak fosfor, magnez i wapń, a także białko, flawonoidy i składniki o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Co więcej, nasiona chia zawierają kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6 i są pozbawione cholesterolu.

Nasiona chia doskonale sprawdzają się jako dodatek do wielu potraw. Z powodzeniem można posypać nimi twarożek, ulubioną pastę lub kanapkę, a także dodać do jogurtu, owsianki lub Muesli i sałatki.

Siemię lniane

Siemię lniane to bogate źródło białka, witamin i składników mineralnych. Zawiera duże ilości błonnika, a także magnez, wapń i fosfor oraz witaminy z grupy B i cenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Co więcej, siemię lniane może obniżyć zawartość cholesterolu we krwi, a nawet zredukować zmiany miażdżycowe! Pomaga także obniżyć ciśnienie krwi.

Przed jedzeniem siemię lniane należy namoczyć lub zmielić.

Chlorella

Chlorella to organizm zaliczany do jednokomórkowych alg słodkowodnych. Ma mnóstwo witamin, minerałów i fitozwiązków oraz makroskładników. Chlorella może stanowić wegańskie źródło żelaza oraz witaminy B12.

Chlorella zawiera również duże ilości chlorofilu i dostarcza niezbędnych witamin - A, C, E. Ma w swoim składzie aż 19 niezbędnych aminokwasów, a zawartość białka plasuje się na poziomie ok 60 proc. Chlorella zawiera również kwas foliowy, luteinę oraz beta-karoten.

Zawarte w niej fitozwiązki, białko oraz witaminy i minerały mogą przyczyniać się do poprawy profilu lipidowego w organizmie. Ma ona również działanie antyoksydacyjne. Chlorelle możemy dodawać do jogurtów, a także soków i koktajli.

Płatki drożdżowe nieaktywne

To niezwykły produkt o niecodziennych właściwościach. Nieaktywne płatki drożdżowe zawierają m.in. aminokwasy egzogenne oraz witaminy z grupy B i są niezwykle cenne szczególnie dla wegan i wegetarian.

Płatki drożdżowe są bogate w składniki odżywcze. Stanowią źródło wegańskiego białka i witamin z grupy B. Zawierają mnóstwo minerałów oraz błonnik, który wspomaga proces trawienia, minimalizuje problem zaparć oraz stabilizuje pracę układu pokarmowego.

Płatki pozytywnie wpływają też na poziom cholesterolu we krwi, a także wspomagają układ naczyniowy i serce. Mają wygląd grubo zmielonej bułki tartej i, jak twierdzą niektórzy, orzechowo-serowy smak.

Płatki drożdżowe można szeroko stosować w kuchni zastępując nimi np. ser parmezan. Świetnie nadają się także do sałatek, a nawet zagęszczania zup.

Czarnuszka

Nasiona czarnuszki to prawdziwe bogactwo substancji odżywczych. Zawierają takie cenne składniki odżywcze jak białko, błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, a także witaminy C, B1, B2 i B3 oraz minerały takie jak żelazo, miedź, cynk i fosfor. Mają także silne właściwości antyoksydacyjne dzięki substancjom takim jak tiochromanony i tiofeny.

W kuchni mogą służyć jako przyprawa do wielu potraw, a także dodatek do wypieku chleba, urozmaicania sałatek, zup czy koktajli warzywnych. Może być także wykorzystywana jako przyprawa.

Orzechy

Orzechy są bogatym źródłem zdrowych tłuszczów omega-3 i omega-6, a także białka, magnezu, potasu i witamin z grupy B. Orzechy mogą także obniżać poziom cholesterolu we krwi, zmniejszać stany zapalne i ryzyko nowotworów. Najcenniejsze składniki odżywcze mają m.in. migdały, orzechy włoskie i brazylijskie. Orzechy mogą stanowić świetny dodatek do sałatek, ryb lub mięsa, a także do deserów.

Otręby zbożowe

Otręby to najcenniejsza część zbożowego ziarna, niezastąpione źródło błonnika oraz białka, witamin i mikroelementów takich jak żelazo, potas i wapń. Błonnik, a co za tym idzie – otręby zbożowe – dają wiele korzyści dla zdrowia. Regulują i usprawniają pracę jelit, pozytywnie wpływają na gospodarkę lipidową, działają przeciwmiażdżycowo, a nawet zapobiegają chorobom serca. Można je dodawać niemal do wszystkiego – ciast, sosów, twarogu, placków, naleśników czy Muesli.

Jagody acai

Jagody acai to jeden z najzdrowszych owoców świata. Zawierają wiele aminokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i mikroelementów. Wykazują też silne działanie antyoksydacyjne. To sprawia, że jagody acai mogą spowalniać procesy starzenia oraz zapobiegają nowotworom i chorobom serca. Co więcej, regulują zawartość cholesterolu i glukozy we krwi i, dzięki flawonoiodom, niszczą lub hamują rozwój bakterii i wirusów. Jagody acai dostępne są m.in. w postaci proszku lub ekstraktu, który możemy dodać m.in. do owocowego twarożku czy smoothie.