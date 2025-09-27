Żeberka wieprzowe kupujemy świeże, delikatnie przerośnięte tłuszczem. Mięso powinno być różowe, sprężyste. Zwróćmy też uwagę, by warstwa mięsa była odpowiednio gruba - co najmniej centymetr. Wybieramy do duszenia tzw. trójkąty lub żeberka schabowe.

Po staropolsku, czyli jak?

Do żeberek duszonych po staropolsku dodamy grzyby, miód, śliwki i dużo przypraw. Kuchnia staropolska charakteryzowała się właśnie zamiłowaniem do przypraw korzennych. Zachwycamy się teraz azjatyckimi smakami słodko-kwaśnymi, a przed wiekami tak właśnie lubiano jadać.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Żeberka wieprzowe to dość tani rodzaj mięsa. Wybierajmy żeberka świeże, nie kupujmy tych już marynowanych. Zamarynujemy je sami i będziemy wiedzieć, co jemy. Do żeberek podajmy ziemniaki tłuczone lub ulubioną kaszę. Nie zapominajmy też o jarzynach - może buraczki lub duszona kapusta?

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mięciutkie żeberka po staropolsku

Składniki

1 kg żeberek wieprzowych

2 łyżki smalcu

2 cebule

20 dkg śliwek

kilka grzybów - suszonych lub świeżych

łyżka musztardy

2 łyżki miodu

po łyżeczce: kminku, majeranku, pieprzu cytrynowego, tymianku,

łyżka koncentratu pomidorowego

sól do smaku

pół łyżeczki cynamonu w proszku

pół łyżeczki imbiru w proszku

2 ząbki czosnku

500 ml bulionu

2 liście laurowe

2 kulki ziela angielskiego

Przygotowanie

Jeśli używamy grzybów suszonych musimy je namoczyć w cieplej wodzie - na ok. pół godziny. Żeberka czyścimy z błonek, kroimy na mniejsze kawałki. Robimy marynatę z musztardy, miodu i przypraw. Nacieramy żeberka i odstawiamy na ok. 1 godzinę do lodówki. Siekamy cebulę i czosnek. Podsmażamy na łyżce smalcu. Wkładamy do rondla. Żeberka obsmażamy na rumiano. Dokładamy do garnka z cebulą. Wrzucamy tam też przekrojone śliwki bez pestek, namoczone grzyby - wlewamy też wodę, w której się moczyły. Dodajemy też koncentrat, liście laurowe i ziele angielskie. Dolewamy bulion. Garnek przykrywamy i dusimy wszystko na wolnym ogniu przez ok. 1,5 godziny. Sos zgęstnieje, a żeberka będą mięciutkie. Kostki same odejdą od mięsa. Żeberka po staropolsku gotowe. Smacznego!