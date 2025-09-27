Żeberka wieprzowe kupujemy świeże, delikatnie przerośnięte tłuszczem. Mięso powinno być różowe, sprężyste. Zwróćmy też uwagę, by warstwa mięsa była odpowiednio gruba - co najmniej centymetr. Wybieramy do duszenia tzw. trójkąty lub żeberka schabowe.

Po staropolsku, czyli jak?

Do żeberek duszonych po staropolsku dodamy grzyby, miód, śliwki i dużo przypraw. Kuchnia staropolska charakteryzowała się właśnie zamiłowaniem do przypraw korzennych. Zachwycamy się teraz azjatyckimi smakami słodko-kwaśnymi, a przed wiekami tak właśnie lubiano jadać.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Żeberka wieprzowe to dość tani rodzaj mięsa. Wybierajmy żeberka świeże, nie kupujmy tych już marynowanych. Zamarynujemy je sami i będziemy wiedzieć, co jemy. Do żeberek podajmy ziemniaki tłuczone lub ulubioną kaszę. Nie zapominajmy też o jarzynach - może buraczki lub duszona kapusta?

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mięciutkie żeberka po staropolsku

Składniki

  • 1 kg żeberek wieprzowych
  • 2 łyżki smalcu
  • 2 cebule
  • 20 dkg śliwek
  • kilka grzybów - suszonych lub świeżych
  • łyżka musztardy
  • 2 łyżki miodu
  • po łyżeczce: kminku, majeranku, pieprzu cytrynowego, tymianku,
  • łyżka koncentratu pomidorowego
  • sól do smaku
  • pół łyżeczki cynamonu w proszku
  • pół łyżeczki imbiru w proszku
  • 2 ząbki czosnku
  • 500 ml bulionu
  • 2 liście laurowe
  • 2 kulki ziela angielskiego

Przygotowanie

Jeśli używamy grzybów suszonych musimy je namoczyć w cieplej wodzie - na ok. pół godziny. Żeberka czyścimy z błonek, kroimy na mniejsze kawałki. Robimy marynatę z musztardy, miodu i przypraw. Nacieramy żeberka i odstawiamy na ok. 1 godzinę do lodówki. Siekamy cebulę i czosnek. Podsmażamy na łyżce smalcu. Wkładamy do rondla. Żeberka obsmażamy na rumiano. Dokładamy do garnka z cebulą. Wrzucamy tam też przekrojone śliwki bez pestek, namoczone grzyby - wlewamy też wodę, w której się moczyły. Dodajemy też koncentrat, liście laurowe i ziele angielskie. Dolewamy bulion. Garnek przykrywamy i dusimy wszystko na wolnym ogniu przez ok. 1,5 godziny. Sos zgęstnieje, a żeberka będą mięciutkie. Kostki same odejdą od mięsa. Żeberka po staropolsku gotowe. Smacznego!