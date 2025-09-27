Żeberka wieprzowe kupujemy świeże, delikatnie przerośnięte tłuszczem. Mięso powinno być różowe, sprężyste. Zwróćmy też uwagę, by warstwa mięsa była odpowiednio gruba - co najmniej centymetr. Wybieramy do duszenia tzw. trójkąty lub żeberka schabowe.
Po staropolsku, czyli jak?
Do żeberek duszonych po staropolsku dodamy grzyby, miód, śliwki i dużo przypraw. Kuchnia staropolska charakteryzowała się właśnie zamiłowaniem do przypraw korzennych. Zachwycamy się teraz azjatyckimi smakami słodko-kwaśnymi, a przed wiekami tak właśnie lubiano jadać.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Żeberka wieprzowe to dość tani rodzaj mięsa. Wybierajmy żeberka świeże, nie kupujmy tych już marynowanych. Zamarynujemy je sami i będziemy wiedzieć, co jemy. Do żeberek podajmy ziemniaki tłuczone lub ulubioną kaszę. Nie zapominajmy też o jarzynach - może buraczki lub duszona kapusta?
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mięciutkie żeberka po staropolsku
Składniki
- 1 kg żeberek wieprzowych
- 2 łyżki smalcu
- 2 cebule
- 20 dkg śliwek
- kilka grzybów - suszonych lub świeżych
- łyżka musztardy
- 2 łyżki miodu
- po łyżeczce: kminku, majeranku, pieprzu cytrynowego, tymianku,
- łyżka koncentratu pomidorowego
- sól do smaku
- pół łyżeczki cynamonu w proszku
- pół łyżeczki imbiru w proszku
- 2 ząbki czosnku
- 500 ml bulionu
- 2 liście laurowe
- 2 kulki ziela angielskiego
Przygotowanie
Jeśli używamy grzybów suszonych musimy je namoczyć w cieplej wodzie - na ok. pół godziny. Żeberka czyścimy z błonek, kroimy na mniejsze kawałki. Robimy marynatę z musztardy, miodu i przypraw. Nacieramy żeberka i odstawiamy na ok. 1 godzinę do lodówki. Siekamy cebulę i czosnek. Podsmażamy na łyżce smalcu. Wkładamy do rondla. Żeberka obsmażamy na rumiano. Dokładamy do garnka z cebulą. Wrzucamy tam też przekrojone śliwki bez pestek, namoczone grzyby - wlewamy też wodę, w której się moczyły. Dodajemy też koncentrat, liście laurowe i ziele angielskie. Dolewamy bulion. Garnek przykrywamy i dusimy wszystko na wolnym ogniu przez ok. 1,5 godziny. Sos zgęstnieje, a żeberka będą mięciutkie. Kostki same odejdą od mięsa. Żeberka po staropolsku gotowe. Smacznego!
